Spot Esselunga esplode il dibattito: Sonia Bruganelli e Leonardo Pieraccioni dicono la loro sui social

0 SHARES Condividi Tweet

La reazione mista allo spot pubblicitario di Esselunga ha incendiato i social media, generando una tempesta di opinioni contrastanti. Il contenuto dello spot – una giovane bambina figlia di genitori separati che dona una pesca al padre, facendo credere che sia un regalo dalla madre – ha scatenato una valanga di reazioni. Mentre alcuni lodano la rappresentazione emotiva della complessità delle famiglie separate, altri la criticano per una rappresentazione potenzialmente negativa delle dinamiche familiari post-divorzio.

Le voci note pesano: “Bruganelli, Gramellini e Pieraccioni

Sonia Bruganelli, ex moglie di paolo Bonolis, autrice televisiva e recentemente separata, non ha esitato a condividere la sua opinione. La Bruganelli ha evidenziato la complessità e le sfide che accompagnano la separazione e il divorzio, sottolineando l’importanza di considerare il benessere emotivo dei bambini coinvolti. La Bruganelli ha condiviso le parole di Massimo Gramellini, che ha affrontato il tema con sensibilità e profondità, esprimendo la natura multifaccettata delle separazioni e il loro impatto sui più giovani: “Ricordare che le separazioni producono dolore nei bambini non significa negare l’istituto del divorzio. Della storia di un’esistenza quella pubblicità ci restituisce solo un frammento: una bimba di cinque anni che legittimamente desidera che mamma e papà stiano insieme. Ma la vita non finisce a cinque anni e molte coppie divorziano proprio per evitare che i figli crescano tra le tensioni. Magari nel prossimo spot ci sarà un’adolescente che la pesca la spiaccica in testa ai genitori perché continuano a scannarsi invece che separarsi”.

Inoltre, non è l’unica figura pubblica a pesare sulla controversia. Leonardo Pieraccioni, con la sua tipica vena ironica, ha portato una ventata di leggerezza al dibattito, suggerendo che la complessità delle dinamiche familiari merita una riflessione più profonda e meno polarizzata: “Ho visto il tenerissimo spot dell’Esselunga, in cui la bambina dei genitori separati dà la pesca al babbo, di nascosto alla mamma. Tieni, questa te la regala la mamma. So che la Coop sta preparando uno spot della famiglia tradizionale, invece, dove si vedrà la bambina che va dal babbo con un pacchetto di preservativi e gli dice: ‘Tieni, questi te li dà la mamma per quando vai a giocare a padel con Eleonora. Stanotte ha letto i messaggi nel tuo telefonino. E vissero tutti felici e contenti”.

Oltre la Polemica

Al centro del dibattito c’è una questione cruciale: la rappresentazione mediatica delle famiglie e delle separazioni. Mentre lo spot Esselunga ha catalizzato l’attenzione pubblica, ha offerto anche un’opportunità per un dialogo più ampio sulla rappresentazione, la percezione e la realtà delle famiglie moderne.