Io Canto Generation Iva Zanicchi coach, la cantante svela la richiesta ben precisa che le ha fatto Gerry Scotti

Iva Zanicchi è pronta per una nuova avventura televisiva. Si unisce a Io Canto Generation come coach, un ruolo che la vedrà guidare e ispirare giovani talenti musicali. In un’intervista con il settimanale Nuovo, la Zanicchi ha espresso il suo entusiasmo, delineando una visione dello show basata su apprendimento, crescita e divertimento: “Non vedo l’ora di cominciare, perchè l’idea di cantare e stare con i bambini dai 10 ai 14 anni mi diverte molto…”. La musica diventa il veicolo attraverso il quale i giovani, di età compresa tra i 10 e i 14 anni, possono esprimersi liberamente, sviluppando le loro capacità in un ambiente positivo e stimolante.

La cantante ha condiviso la visione del conduttore, Gerry Scotti, che aspira a fare dello show un’esperienza inclusiva e appagante per ogni partecipante. La competizione è vista come un mezzo per esaltare il talento, piuttosto che una gara ad alta pressione. Questa prospettiva mette al centro il benessere e la crescita dei giovani artisti, assicurando che la loro esperienza in Io Canto Generation sia tanto divertente quanto formativa. A questo proposito la Zanicchi ha dichiarato: “Ed io sono pienamente d’accordo con lui…Sarà bellissimo condividere con i più piccoli la mia esperienza musicale…”

Una sinergia di esperienza e talent

L’intervista ha evidenziato anche il profondo legame professionale e personale tra la Zanicchi e Scotti. Un legame forgiato in anni di collaborazione, che promette di infondere Io Canto Generation con una combinazione di esperienza professionale, passione e autenticità. La Zanicchi ha lodato Scotti per il suo talento e la sua etica professionale, sottolineando la sua capacità di creare spettacoli che sono tanto avvincenti quanto rispettosi dei partecipanti e del pubblico.

Al Bano ed Orietta Berti sono stati menzionati come potenziali membri della giuria, aggiungendo un ulteriore livello di expertise e carisma allo show. La Zanicchi è entusiasta all’idea di collaborare con artisti tanto stimati, prevedendo una sinergia che eleverà la qualità dello spettacolo, rendendolo un appuntamento imperdibile per le famiglie italiane. La diversità delle esperienze e dei talenti all’interno del team promette un mix eccitante di stili musicali, ispirazioni e influenze.

Un ruolo su misura

La Zanicchi, con umiltà e sincerità, ha riflettuto sul suo ruolo all’interno dello show. Essere una coach, piuttosto che una giurata, rappresenta per lei l’opportunità di immergersi completamente nel processo creativo, di entrare in contatto con i giovani artisti e di contribuire attivamente al loro sviluppo musicale. La sua esperienza musicale combinata con una profonda empatia per i giovani promette di fare di lei una mentore efficace e ispiratrice.

La cantante ha anticipato con entusiasmo le sessioni di lavoro con i giovani talenti, dove la musica e la creatività fioriranno in un ambiente di sostegno e ispirazione. Io Canto Generation non è solo un’opportunità per i giovani di mettersi in mostra, ma anche un palcoscenico dove artisti esperti come la Zanicchi possono trasmettere la loro sapienza, instillando una passione duratura per la musica nelle nuove generazioni.