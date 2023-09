Nino Frassica sta continuando la ricerca angosciante del suo gatto smarrito ma subisce scherzi telefonici crudeli

0 SHARES Condividi Tweet

La perdita di un animale domestico è una situazione che molti proprietari temono, e per l’attore Nino Frassica, questa paura è diventata realtà. Hiro, il suo amato gatto e compagno felino, è scomparso a Spoleto, dove Frassica è attualmente impegnato nelle riprese della nuova stagione di Don Matteo. Hiro non è un gatto qualsiasi; è un Sacro di Birmania bianco, una razza notoriamente bella e affettuosa. La sua scomparsa ha innescato una ricerca frenetica, con Frassica che ha offerto 5.000 euro a chiunque possa riportare in sicurezza Hiro a casa.

Un appello social controproducente

La disperazione e l’ansia di Frassica lo hanno portato a rivolgersi ai social media, un gesto comprensibile dato il profondo affetto che nutre per Hiro. Tuttavia, questo appello pubblico è diventato un’arma a doppio taglio. Il numero di telefono condiviso dall’attore per ricevere notizie del suo gatto è stato preso d’assalto da chiamate inutili e scherzi telefonici. In un momento di già intensa angoscia, Frassica è stato costretto a fare i conti con la crudeltà insensibile di coloro che hanno scelto di approfittare della sua vulnerabilità.

In un nuovo post su Instagram, un Frassica visibilmente frustrato ha esortato il pubblico a smettere con gli scherzi telefonici e ha rinnovato il suo appello per informazioni concrete su Hiro. Ogni chiamata non autentica non solo intensifica l’angoscia di Frassica ma ostacola anche gli sforzi per ritrovare Hiro.

Frassica continua la ricerca

L’attaccamento di Frassica al suo gatto è palpabile. Hiro non è semplicemente un animale domestico; è un membro della famiglia, un amico leale e amorevole. L’attore, pur impegnato con le riprese televisive, è attanagliato dall’apprensione per il benessere del suo amico a quattro zampe. Ogni chiamata beffarda è un pugnale nel cuore, un brutale promemoria della scomparsa di Hiro.

In questo momento di dolore e incertezza, Frassica ha implorato l’aiuto del pubblico per ottenere informazioni concrete e affidabili che possano portare al ritrovamento di Hiro. E mentre l’attore sta affrontando l’insensibile beffa di scherzi crudeli, la sua determinazione a ritrovare Hiro rimane incrollabile. In ogni post e appello, la profondità dell’affetto di Frassica per il suo gatto è evidente.