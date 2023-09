Alex Nuccetelli grande amico di Totti, la figlia Asia: “Totti è una bravissima persona, Ilary invece con me si è comportata malissimo”

0 SHARES Condividi Tweet

Asia Nuccetelli si trova lontana dalle luci accecanti dello spettacolo, in un momento di introspezione e crescita. La figlia di Antonella Mosetti ha parlato apertamente della sua esperienza nel Grande Fratello Vip durante un’intervista con Fanpage, svelando una realtà non conosciuta e i dettagli inediti del suo percorso personale. La sua partecipazione al reality show di Canale 5 nel 2016 è un ricordo lontano, una memoria colorata da una luce grigia di “problemi emotivi” e manipolazioni mediatiche. Asia non ha un bel ricordo di quel tempo, rivelando una dinamica televisiva che ha distorto la sua immagine pubblica.

Un’immagine distorta e l’eco dei giudizi

Asia è franca riguardo alla sua battaglia con l’immagine pubblica, un’ombra che ha seguito ogni suo passo, imponendo una narrazione distante dalla sua verità. “Subii una forte discriminazione mediatica. Ho sofferto veramente tanto,” racconta, la sua voce un eco di quella giovane partecipante, ingenua e non preparata per il teatro di realtà costruito. Quella esperienza al GF Vip l’ha vista piazzata al centro di una narrazione che lei non vpleva. Ilary Blasi, la conduttrice di quella edizione, viene criticata per non aver gestito adeguatamente la situazione, lasciando Asia esposta a una gogna mediatica basata su “fatti non reali.”

Asia : “Francesco Totti è una bravissima persona”

Il clamore mediatico attorno alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è un vortice dal quale Asia preferisce restare distante. Pur essendo figlia di Alex Nuccetelli, un grande amico di Totti, Asia svela un aneddoto che illumina l’ex Capitano della Roma come una “persona meravigliosa e altruista.” “Posso dire che Francesco è una persona meravigliosa e altruista. Tempo fa gli ho scritto perché il parente di un mio conoscente aveva una malattia terminale. Gli ho chiesto di fare un video per lui che ci teneva tanto. Me lo ha fatto subito”. Questa luce positiva si contrappone alla figura di Blasi, dipinta in toni meno lusinghieri: “Lei conduceva l’edizione del Grande Fratello Vip a cui ho partecipato. Avrebbe potuto gestire meglio il mio caso, evitando di mettere alla gogna una ragazzina su fatti non reali”. La separazione tra i due, per Asia, è un evento lontano, una storia a cui non desidera partecipare né esserne coinvolta.

Asia vuole rinascere lontano dai riflettori

Oggi, l’orizzonte di Asia è popolato da paesaggi diversi, lontani dai riflettori e dalle camere. La passione per l’equitazione è diventata un rifugio, un luogo di pace dove la giovane trova l’equilibrio. Dopo una caduta da cavallo, Asia oggi è una donna in cerca di un nuovo inizio e una carriera che rispecchia la sua passione per gli animali e lo sport. La televisione, un mondo di luci e ombre, resta un capitolo chiuso, una pagina voltata con determinazione.

Asia Nuccetelli ha raccontato del suo rapporto con Aldo Montano, l’ex compagno di sua madre, con un tono di affetto e rimpianto.