Liorni non usa giri di parole: “Amadeus e Carlo Conti? Spaventoso ciò che hanno fatto”

Marco Liorni è noto per la sua franchezza, ed è con questo spirito aperto e diretto che ha condiviso le sue opinioni su due colossi della televisione italiana, Amadeus e Carlo Conti. In un’intervista rilasciata a DiPiùTV, il conduttore di Reazione a catena non ha esitato a esprimere la sua ammirazione, mista a un pizzico di critica, verso i due celebri presentatori.

“La cultura musicale spaventosa di Carlo Conti e Amadeus”, come Liorni li ha descritti, è stata un’arma a doppio taglio. Ha riconosciuto la loro profonda conoscenza musicale e la loro abilità nel campo, tuttavia, ha sottolineato la sua unica presenza come conduttore, senza l’aggravante di essere un direttore artistico: “Il Festival è il desiderio più grande di chi fa il mio mestiere. Amadeus e Carlo Conti in radio mettevano i dischi che portavano da casa, hanno una cultura musicale spaventosa, mentre io ho fatto solo il conduttore”.

Reazione a Catena: un nuovo capitolo

In attesa dell’inizio di Ballando con le stelle, Liorni si prepara a condurre un’edizione speciale serale di Reazione a catena. Ha rivelato che il programma avrà una struttura familiare, coinvolgendo celebrità e i loro cari. Liorni è entusiasta di questa nuova versione del gioco, un passo avanti dal suo solito ruolo televisivo.

Ha anche ricordato, con una nota di umiltà, l’offerta della Rai nel 2019 per condurre Reazione a catena. Proveniente da un background in giornalismo e reality show, era incerto se fosse la scelta giusta. Tuttavia, l’esperienza si è rivelata essere un viaggio arricchente.

Famiglia e futuri progetti

Anche se i riflettori illuminano spesso Liorni, la sua famiglia rimane al riparo da essi. Nessuno dei suoi tre figli aspira a entrare nel mondo della televisione. Liorni è un padre orgoglioso che sostiene le scelte dei suoi bambini, felice della loro distanza dalla scena mediatica.

Ma mentre la sua famiglia preferisce un percorso lontano dalle telecamere, Liorni è lontano dall’essere soddisfatto. Ha ambizioni non realizzate e progetti non ancora svelati. C’è un desiderio ardente di condurre il Festival di Sanremo, un onore e una sfida che è più che pronto ad accettare.

A ogni passo, Liorni si muove con una miscela di umiltà e determinazione. Ammira i giganti della televisione italiana, ma è anche pronto a creare il suo sentiero unico, segnato dalla sua inconfondibile passione e carattere. Ogni parola e azione riflette un uomo che rispetta profondamente il passato e il presente della televisione italiana, ma è anche pronto a giocare un ruolo significativo nel suo futuro.