Domenica In, la Venier mostra la fidanzata di Corona e lui la blocca: “Non lo fare”, in studio scoppia un caos incredibile

Durante la puntata di Domenica In di ieri, 01 ottobre, Mara Venier ha svelato un lato inedito di Fabrizio Corona, un cambiamento che l’ha spinto a rimproverarlo in modo aperto e diretto. La popolare conduttrice televisiva non ha esitato a confrontare l’ex re dei paparazzi, dicendo: “Non ti riconosco più, ti sei rin********to”. Mentre il pubblico assisteva incredulo a questo scambio pungente, la Venier ha cercato di sondare le profondità del trasformismo di Corona. Al centro del mistero, una figura femminile nascosta dietro le quinte: Sara Barbieri, la giovane fidanzata di Corona.

Il debutto televisivo di Sara Barbieri

Sara, una bellezza di 23 anni con un sorriso enigmatico, è stata introdotta al grande pubblico in un siparietto televisivo che ha rapidamente virato verso il dramma. Mara Venier ha guidato la giovane dal backstage allo studio, un’entrata che ha segnato il suo debutto sul piccolo schermo. Tuttavia, non appena la Venier ha cercato di portarla sotto i riflettori, Corona l’ha immediatamente fermata, rivelando una complicazione: “La sua famiglia non vuole, perché sono un reietto”, ha dichiarato. Questa ammissione ha dipinto un quadro di una relazione intricata, segnata da dinamiche familiari complesse e dall’ombra dell’ostracismo.

Un amore inaspettato

Sara Barbieri è una modella fiorentina, nota per il suo lavoro con marchi prestigiosi come Dolce e Gabbana e Brosway. La sua relazione con Corona ha offerto un contrasto accattivante di luce e ombra, di accettazione e resistenza. “È la prima donna della mia vita a cui non faccio del male”, ha rivelato Corona in un’intervista precedente, sottolineando un cambiamento palpabile nel suo comportamento. L’energia e la spensieratezza di Sara hanno insufflato una nuova voglia di vivere in Corona, un uomo che ha spesso navigato attraverso tempeste personali e legali.

Tuttavia, questo amore emergente si è scontrato con la realtà dei pregiudizi e delle aspettative sociali. La rivelazione pubblica della loro relazione su Domenica In ha esposto le sfide che la coppia deve affrontare. Nonostante l’evidente affetto tra loro, esistono barriere invisibili ed esclusive, rappresentate dalla resistenza della famiglia di Sara ad accettare Corona.