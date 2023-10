La volta buona, Caterina Balivo mette in difficoltà l’ospite con le sue domande, l’imbarazzo è palpabile

0 SHARES Condividi Tweet

Sergio Muniz, noto attore, è stato ospite nel popolare programma televisivo di Caterina Balivo, “La Volta Buona”. Durante la trasmissione, un episodio imbarazzante del passato di Muniz è stato inaspettatamente rivelato, suscitando un misto di sorpresa e imbarazzo. Mentre conversava amabilmente con la Balivo, l’attore è stato interrogato sulla “canzone stonata” della sua vita. In risposta, Muniz ha ricordato un episodio legato al Festival di Sanremo, un momento che avrebbe preferito lasciare nel dimenticatoio.

Il ricordo di Muniz a Festival di Sanremo

Durante la famosa competizione musicale, Muniz era salito sul palco con i Matia Bazar, ma, come ha confessato, non era “particolarmente preparato”. La Balivo ha colto l’opportunità per esplorare più a fondo questo increscioso evento, chiedendogli perché avesse partecipato a Sanremo così impreparato: “Perchè sei andato a Sanremo senza essere preparato?”.

Muniz, visibilmente a disagio ma comunque disposto a condividere la storia, ha spiegato che inizialmente non avrebbe dovuto cantare, ma fare solo una presenza. La richiesta di unirsi ai Matia Bazar a Sanremo era inaspettata e l’impressionante aura del palcoscenico del Teatro Ariston lo aveva intimidito. Nonostante non avesse ricevuto particolari critiche per la sua performance, Muniz ha ammesso di essersi autovalutato in maniera negativa: “Erano loro a dover cantare e hanno chiesto se c’era la possibilità di avere me…La paura che quel palcoscenico mette è impressionante, anche se non è un teatro grandissimo…Fa però molto paura…Non sono stato molto bravo…”

Il momento di massima tensione è arrivato quando la Balivo ha rivelato di avere un filmato della performance e ha chiesto al pubblico se volesse vederlo. Nonostante le obiezioni di Muniz, la clip è stata trasmessa, costringendo l’attore a rivivere quel momento di imbarazzo davanti a un pubblico televisivo nazionale.

Muniz affronta il passato

La Balivo ha cercato di alleviare l’imbarazzo di Muniz, sottolineando che doveva fare solo una presenza e non cantare. Nonostante la vergogna, Muniz ha mostrato una certa grazia, riconoscendo le sue imperfezioni e apprezzando l’opportunità di aver collaborato con i Matia Bazar. Ha affrontato la situazione con umorismo e autoironia, un atteggiamento che ha senza dubbio alleggerito l’atmosfera.

La trasmissione ha messo in luce la capacità di Muniz di affrontare con eleganza i momenti difficili del suo passato. Anche se l’episodio di Sanremo rimane una “canzone stonata” nella sua carriera, l’attore è riuscito a trasformare un momento imbarazzante in un’occasione per mostrare il suo carattere affabile e autentico.