Sophie Codegoni lascia tutti senza parole: “Mi sono distrutta con la chirurgia estetica”

Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha recentemente fatto una confessione sconvolgente: la chirurgia estetica ha rovinato la sua vita. Durante la trasmissione “È sempre Cartabianca” condotta da Bianca Berlinguer, Sophie ha rivelato il suo profondo rimorso per essere caduta nella trappola della ricerca ossessiva della perfezione fisica.

La giovane mamma ha iniziato il suo viaggio con la chirurgia estetica all’età di 16 anni, spinta dal desiderio di correggere una leggera asimmetria delle labbra. Ma questo primo passo ha aperto le porte a un vortice di interventi e ritocchi incessanti. Sophie ha ammesso di essersi “distrutta”, un riconoscimento doloroso della lotta interna tra l’immagine corporea e l’autostima: “Le labbra le volevo sempre più grandi, sempre più belle. Anziché una volta ogni sei mesi, ho iniziato a farle(le punture) ogni due o tre. Io le vedevo sempre piccole. Mi sono distrutta, ero fuori”.

L’Influenza devastante dei social media

La mania della chirurgia estetica di Sophie non è stata un caso isolato, ma il risultato di un canone di bellezza imposto e amplificato dai social media. La stella ascendente ha confessato di aver idealizzato figure come Bella Hadid, e la pressione di conformarsi a standard di bellezza irraggiungibili ha alimentato la sua ossessione.

L’incessante esposizione a immagini di “perfezione” ha avuto un impatto devastante sulla sua autostima. Sophie ha raccontato di essere stata consumata dalla competizione, un confronto silenzioso ma incessante con le immagini di bellezza idealizzate che inondano piattaforme come Instagram. In questo ambiente tossico, la sua identità e il suo senso di sé sono stati erosi, portandola su un percorso pericoloso di modifiche corporee: “Il mio canone era Bella Hadid. Scorrevo le foto sui social e alcune foto non riuscivo a guardarle perché queste ragazze erano troppo belle, vivevo questa competizione con tutto quello che vedevo”.

Una relazione in frantumi

Mentre Sophie si confrontata con i fantasmi del suo passato e le cicatrici lasciate dalla chirurgia estetica, un’altra tempesta sta turbando la sua vita. La sua relazione con Alessandro Basciano è sotto i riflettori, alimentando le cronache rosa. Alessandro Rosica, un noto esperto di gossip, ha dichiarato che la loro storia d’amore “è finita”, un’affermazione che né Sophie né Alessandro hanno smentito.

Il silenzio e la distanza crescente tra la coppia sono sintomatici di una relazione in crisi. L’anello, un simbolo del loro impegno, è stato rimosso, segnalando forse la fine di un capitolo e l’inizio di un doloroso processo di guarigione e rinascita per Sophie. Mentre lotta per riconciliare i suoi errori passati e affrontare le sfide presenti, la giovane madre è un’immagine di vulnerabilità.