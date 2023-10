Giovanni Allevi, dopo la malattia ricomincia il tour, il web impazzisce di gioia alla notizia

0 SHARES Condividi Tweet

Il talento senza tempo del noto pianista e compositore italiano Giovanni Allevi è pronto per tornare sotto i riflettori, mostrando che la musica, come l’artista stesso, è resiliente e imperitura. Dopo aver affrontato una battaglia con la malattia, Allevi ha annunciato sette nuove date per il suo Piano Solo Tour nel 2024, un ritorno trionfante che i fan aspettavano con ansia. Il tour lo porterà in varie città italiane, iniziando a Parma il 12 febbraio e concludendo a Milano il 27 aprile.

Questo annuncio segue una comunicazione dell’artista su social media qualche settimana fa, in cui appariva sorridente, riverso su un pianoforte, promettendo un imminente ritorno sul palco. “Ancora un po’ di pazienza… aspettatemi! Presto saremo di nuovo insieme,” scriveva Allevi, un messaggio di speranza e anticipazione che ora, finalmente, si realizza.

Un artista indomito

Nonostante la sua battaglia con la malattia, Allevi non ha mai smesso di comunicare con i suoi fan, condividendo la sua esperienza in maniera aperta e onesta. La sua determinazione a tornare sul palco e a continuare a condividere la sua musica è stata una costante, una luce brillante di speranza anche nei momenti più bui. La malattia, il mieloma, ha lasciato Allevi con fratture ossee in diverse parti del corpo, ma non ha spezzato il suo spirito indomito.

A Pasqua, coincidendo con il suo compleanno, Allevi aveva condiviso la gioiosa notizia del suo recupero in corso. Nonostante un anno difficile, la sua forza e la sua passione per la musica sono rimaste inalterate. “Sto andando alla grande,” aveva annunciato, una dichiarazione che ha portato sollievo e gioia ai suoi numerosi ammiratori.

Le date del Tour

Il Piano Solo Tour di Allevi toccherà diverse città italiane, una celebrazione della musica e della resilienza. Le date annunciate includono spettacoli a Pescara, Brescia, Padova, Roma e Varese, culminando con una performance finale a Milano. Ogni concerto sarà un’occasione per i fan di godere nuovamente della magia della musica di Allevi, una testimonianza del suo talento inarrestabile e della sua capacità di superare le avversità.

I biglietti sono già disponibili per l’acquisto, segnalando l’entusiasmo e l’anticipazione che circonda il ritorno di Allevi alla performance live. Dopo un periodo di silenzio imposto dalla malattia, la musica di Allevi è pronta a risuonare di nuovo, potente e commovente come sempre.