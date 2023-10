Verissimo, Romina Carrisi usa parole molto dure contro il padre Albano, la Toffanin pietrificata

0 SHARES Condividi Tweet

Romina Carrisi ha aperto il suo cuore a Verissimo, rivelando una decisione dolorosa che ha preso anni fa. Ha confessato di essere stata costretta a abortire, spiegando che credeva che un bambino dovesse avere sia un padre che una madre. Temeva che crescere un bambino senza un padre avrebbe creato dubbi nell’infante. Questa decisione è stata dolorosa per Romina, ma ha sottolineato l’importanza della libertà di scelta per le donne in situazioni simili, sottolineando che la maternità deve essere un gesto di altruismo.

Il sesso del bambino e la famiglia allargata

In seguito, Romina ha svelato che il bambino che sta aspettando con Stefano Rastelli sarà un maschietto. Ha parlato della sua relazione con le figlie del compagno, rivelando che le ragazze sono felici e che rispetta il rapporto di reciproca stima tra Stefano e la sua ex moglie. Romina ha anche condiviso il suo timore iniziale di iniziare una relazione con un uomo già impegnato ma ha elogiato la capacità di Stefano di gestire due famiglie.

Romina durissima contro Albano

Romina Carrisi ha condiviso il suo passato e le esperienze difficili vissute quando era più giovane, con una famiglia divisa e un padre che ha costruito una nuova famiglia. Ha sottolineato l’importanza del rispetto per la famiglia che è nata prima: “Io non auguro a nessuno di vivere le esperienze che ho vissuto io a 14,15, 16 anni con la mia famiglia divisa e mio padre che ne ha costruito un’altra. Se lo fai devi essere bravo ad avere rispetto della famiglia che è nata prima“. Quando le è stato chiesto se Al Bano ha fatto errori, Romina ha affermato che ogni genitore cerca di fare del suo meglio e che è sicura che suo padre abbia fatto del suo meglio. Questo ha mostrato una nota di comprensione e perdono nel loro rapporto.