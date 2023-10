Fedez: “Donate il sangue”, in poche ore tutti si mettono in cosa per fare la loro donazione

0 SHARES Condividi Tweet

Un appello di Fedez per le donazioni di sangue ha portato a un notevole aumento dei donatori. Centinaia di persone si sono presentate all’Avis di Milano in risposta all’appello del rapper.

L’effetto dell’appello di Fedez

Dopo il recente ricovero di Fedez a Milano a causa di emorragie da ulcere, l’Avis Lombardia ha notato un notevole aumento delle donazioni di sangue. Centinaia di persone si sono messe in fila fuori dalla sede dell’Avis a Milano, un numero molto superiore rispetto a una domenica tipica. L’Avis Lombardia ha attribuito questo aumento all’appello di Fedez per le donazioni di sangue.

Un’età media giovane tra i donatori

L’effetto dell’appello di Fedez è stato evidenziato anche dall’età media dei donatori. La maggior parte di coloro che si sono presentati per donare sangue rientra nella fascia di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Questo dimostra l’impatto positivo dell’appello del rapper, che ha raggiunto una vasta audience attraverso i social media.

Il ringraziamento di Fedez

Fedez ha espresso la sua gratitudine su Instagram per il successo dell’appello. Ha affermato di essere felice per la catena di solidarietà che si è generata in risposta al suo appello e ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato alle donazioni.

Oltre a Milano, l’Avis Lombardia ha segnalato un aumento delle donazioni di sangue in tutta la regione e anche in altre parti d’Italia. Sebbene non siano stati forniti numeri precisi, è evidente che l’appello di Fedez ha avuto un impatto significativo sulla disponibilità di sangue per le banche del sangue.

Questo atto di generosità ha dimostrato il potere della solidarietà e dell’influenza dei personaggi pubblici nel promuovere cause importanti come la donazione di sangue.