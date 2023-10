Gf, confronto infuocato tra Jane Alexander e Beatrice Luzzi e poi Jane mette la Luzzi al tappeto

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 9 ottobre, si è verificato uno scontro acceso tra Jane Alexander e Beatrice Luzzi. Precedentemente, la Luzzi aveva espresso insinuazioni riguardo all’assegnazione del ruolo di Lucrezia Van Necker nella famosa serie televisiva “Elisa di Rivombrosa“, che alla fine è stato assegnato alla Alexander. Jane è entrata nella casa del Grande Fratello per affrontare la situazione e fare chiarezza su questa questione controversa.

L’accusa e la difesa di Beatrice Luzzi

Durante il confronto, Jane Alexander ha affrontato Beatrice Luzzi con fermezza, chiedendole come avesse fatto a sostenere che il ruolo fosse stato originariamente destinato a lei: «Buonasera, come puoi immaginare non posso lasciartele passare tutte le cose brutte che hai detto. Io voglio sapere in che malo anzi malissimo modo ti ho sfilato il ruolo di Lucrezia in Elisa di Rivombrosa che tu sei sicura fosse tuo … Io che cosa ho fatto?». La Luzzi ha replicato sostenendo che aveva semplicemente ritenuto il ruolo giusto per sé e che non aveva alcuna intenzione di denigrare Alexander: «Quando mi hanno detto che somigliavo a te ho semplicemente detto non me la nominare, quel ruolo lì per me era giusto nel momento e nel merito da quello che so ti hanno un po’ doppiata perchè non sei proprio precisa, forse perchè avevi un accento non italiano». Tuttavia, il confronto è diventato sempre più teso, con la Alexander che ha sottolineato che era stata scelta per il ruolo, mentre la Luzzi no, sottolineando che Beatrice aveva insinuato che Jane avesse avuto bisogno di un doppiaggio per il ruolo.

La svolta con una lettera e la proposta di Alfonso Signorini

La discussione ha preso una svolta sorprendente quando Massimiliano Varrese, amico di Jane Alexander, ha messo in discussione le affermazioni di Beatrice Luzzi, descrivendo le sue parole come “brutte e subdole”. Jane ha poi svelato una lettera della regista Cinzia Th Torrini che confermava che tra le attrici in lizza per il ruolo della contessa non figurava Beatrice Luzzi, ma c’erano solo tre attrici, tra cui Jane.

Infine, durante la puntata, Alfonso Signorini ha fatto una proposta inaspettata a Jane Alexander, chiedendole se sarebbe disposta ad entrare nella casa del Grande Fratello. Jane ha risposto con cautela, ma sembrava aperta all’idea, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi.