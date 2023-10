Romina Power posta una foto complottista e viene presa in giro, il web non la perdona

0 SHARES Condividi Tweet

Romina Power, celebre cantante e attrice, ha recentemente condiviso una foto sui suoi social media che ha suscitato un acceso dibattito tra i suoi follower. Nella foto sono visibili delle scie in cielo, apparentemente lasciate da un aereo in volo. La didascalia che accompagna l’immagine solleva dubbi sulla natura di queste scie, suggerendo che potrebbero essere qualcosa di più sinistro rispetto a un semplice volo di linea. Questa condivisione ha scatenato una serie di reazioni da parte dei suoi follower, alcuni dei quali hanno espresso sostegno alle sue preoccupazioni ambientali, mentre altri hanno reagito in modo più scettico o ironico.

Le preoccupazioni di Romina Power e la risposta dei follower

Nel commento che accompagna la foto, Romina Power esprime le sue preoccupazioni per il futuro, affermando: “Un giorno ci ritroveremo stecchiti come insetti con il ddt”. Questa dichiarazione riflette la convinzione della cantante nelle teorie delle scie chimiche, secondo le quali le scie visibili nel cielo sono il risultato di operazioni segrete o dannose. Alcuni dei follower di Romina Power hanno condiviso le sue preoccupazioni, criticando l’indifferenza degli interessi di pochi e la mancanza di azioni concrete per affrontare le questioni ambientali. Altri, invece, hanno reagito in modo più scettico, suggerendo spiegazioni razionali per le scie visibili in cielo o commentando in modo ironico sulla situazione: “Sarà stato un aereo che aspettava per atterrare… ma voi non lo avete mai preso un aereo?! Le scie ci sono perché si crea la condensa quando fa freddo ad alta quota rispetto a sotto” e anche: “Il pilota avrà bevuto un po’… Comunque non mi pare la scia di un normale aereo di linea”.

La storia delle credenze di Romina Power sulle scie chimiche

La condivisione di Romina Power riguardo alle scie chimiche non è una novità. Nel 2014, la cantante scrisse persino una canzone sulla questione, il cui testo riflette la sua preoccupazione per l’ambiente e le teorie delle scie chimiche: “Che malattia il vivere in un mondo dove ancora c’è conflitto. Seppelliamo amici e familiari, ma niente fermerà la nostra libertà. Non vogliamo più che vinca la paura. Non vogliamo scie chimiche in un cielo blu. Il mondo va guarito insieme per poter in pace vivere…”.

Tuttavia, le teorie delle scie chimiche sono state ampiamente respinte dalla comunità scientifica, che le considera infondate e prive di prove concrete. Le scie visibili nei cieli sono spesso il risultato di fenomeni atmosferici naturali o delle normali attività di volo degli aerei.