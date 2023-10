Massimiliano Varrese, la ex moglie gli lancia una bordata: “Ecco perchè sono separata”

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo una relazione durata anni e la nascita di una figlia, Massimiliano Varrese e Valentina Melis hanno deciso di separarsi. La scorsa settimana, l’ex moglie di Varrese ha scritto una toccante lettera al padre della loro bambina, suscitando emozioni. Tuttavia, un commento tagliente sui social ha fatto discutere riguardo alla fine del loro matrimonio.

Una lettera di commiato emotiva

Nella lettera, l’ex moglie di Massimiliano Varrese ha espresso il suo affetto e rispetto per l’attore, riconoscendo la sua importanza come padre. Ha sottolineato la difficoltà di comprendere pienamente la complessità di Varrese per chi non lo conosce bene. La coppia ha affrontato una separazione dolorosa, ma nel rispetto reciproco.

La ex moglie ha scritto così: “Io ti vedo, so quanto ti manca nostra figlia e so quanta paura ti faceva allontanarti da lei. Io ti ho sempre sostenuto perché so il padre eccezionale che sei e quanto è fortunata Mia ad averti. Lei è il nostro amore e nulla potrà cambiare questo. Abbiamo scelto di fare due strade diverse, ma sempre nel rispetto reciproco. Sono stati due anni sofferti, ed è inutile nasconderlo, abbiamo provato in ogni modo a resistere, lo dovevamo al grande amore che ci ha portato alla nascita di nostra figlia, ma non ci siamo accaniti e abbiamo capito di non volerci accanirci e abbiamo il privilegio di chiamarci ancora famiglia e questa è la nostra conquista”.

Ha descritto come la loro figlia, Mia, sia al centro delle loro vite e quanto le manchi il padre durante la separazione. Nonostante abbiano intrapreso strade diverse, Valentina Melis ha sottolineato che rimangono una famiglia, con l’amore per Mia al centro della loro relazione.

Il commento tagliente

Tuttavia, sui social media, un follower ha chiesto a Valentina Melis come abbia potuto frequentare Massimiliano Varrese, definendolo un “femminista.” La risposta di Melis è stata decisa: “La risposta te la dà il fatto che ci siamo separati.”

Questo commento tagliente ha attirato l’attenzione e ha portato a discussioni online riguardo alla dinamica della loro separazione e alla percezione di Varrese come “femminista.”