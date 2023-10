Beatrice Luzzi asfaltata, la regista Cinzia Th Torrini non usa mezzi termini contro di lei

0 SHARES Condividi Tweet

La regista Cinzia Th Torrini ha rilasciato dichiarazioni nette riguardo alla controversia tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander per il ruolo di Lucrezia Van Necker nella serie “Elisa di Rivombrosa.” Ha dichiarato di non aver mai considerato Beatrice Luzzi per il ruolo e ha spiegato che Jane Alexander è stata la sua scelta per motivi specifici. La Torrini ha respinto le affermazioni di Luzzi come infondate e ha suggerito che la polemica di quest’ultima fosse fuori luogo.

La Torrini ha sottolineato che è stata lei stessa a gestire i provini e che aveva visionato 150 attori per il ruolo in questione. Beatrice Luzzi non faceva parte delle attrici che aveva selezionato per il casting. Ha anche suggerito che la reazione della Luzzi potrebbe essere stata motivata dal fatto di non aver ottenuto il ruolo di Elisa di Rivombrosa.

Riguardo al doppiaggio del personaggio interpretato da Jane Alexander, la Torrini ha spiegato che in alcuni casi gli attori vengono doppiati da altri per motivi pratici, come l’adeguamento dell’accento al personaggio. Questo è stato il motivo per cui è stato effettuato il doppiaggio di Jane Alexander nel ruolo di Lucrezia Van Necker.

“Elisa di Rivombrosa”: un successo senza tempo

Cinzia Th Torrini ha parlato anche del successo della serie televisiva “Elisa di Rivombrosa,” definendola un classico senza tempo. Ha attribuito questo successo alla passione investita da tutti coloro che hanno lavorato alla serie e al messaggio centrale della storia, che sottolinea che l’amore prevale su tutto.

La regista ha lodato il lavoro svolto da attori come Cesare Bocci, Luca Ward, Vittoria e Alessandro, sottolineando che molti di loro hanno fatto carriera grazie alla serie. Ha sottolineato la professionalità e la chimica tra gli attori e i membri del cast e ha rilevato che il lavoro minuzioso sulla fotografia e sui costumi fatti a mano ha contribuito al successo della serie.

La Torrini ha respinto l’idea di un remake o di un sequel di “Elisa di Rivombrosa“

La regista ha affermato che avrebbe preferito realizzare una nuova storia con gli stessi attori molto amati. Ha sottolineato che oggi non sarebbe possibile replicare l’atmosfera e il successo della serie originale.