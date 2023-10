La volta buona, Caterina Balivo lancia una stoccata al veleno, la reazione in diretta del pubblico

0 SHARES Condividi Tweet

Nella trasmissione “La Volta Buona” su Rai Uno, Caterina Balivo ha affrontato un momento inaspettato quando uno spettatore al telefono ha commesso un errore durante un gioco condotto dalla presentatrice. Dopo aver intervistato due ospiti, la Balivo ha dedicato spazio all’interazione con gli spettatori a casa. Durante il gioco, la conduttrice ha chiesto al concorrente al telefono di indovinare il nome di battesimo di Patty Pravo. Il concorrente ha indovinato il nome, ma ha sbagliato il cognome.

Caterina Balivo, informata dagli autori in diretta, ha chiarito che la risposta era comunque corretta perché la domanda riguardava il nome, non il cognome. Ha detto: “Mi segnalano gli autori, bravi, che Cosimo ha detto il cognome sbagliato, ma noi avevamo comunque chiesto il nome… E quindi il nome di battesimo è Nicoletta… Quindi ha vinto Cosimo…”

Balivo rende chiara la situazione

La Balivo ha evidenziato la correttezza della risposta e ha sottolineato che il concorrente al telefono aveva vinto, nonostante l’errore nel cognome. Ha anche rivelato di essere rimasta sorpresa da questo imprevisto in diretta, ammettendo: “Mi è preso un colpo…” Ha quindi conversato con Dario Salvatori, sottolineando la sua precisione e professionalità. Ha tenuto a precisare la situazione con chiarezza per evitare malintesi e ha commentato: “No, no qua c’è il notaio… Hai capito Dario… Poi se la sarebbero presa con me eh… Già tu sai…” L’episodio è stato accolto con applausi in studio.

La diretta continua senza intoppi

Caterina Balivo ha gestito l’incidente con nonchalance, dimostrando la sua capacità di affrontare situazioni impreviste in diretta. Gli spettatori a casa hanno notato la sua professionalità e la sua abilità nel superare l’ostacolo. Successivamente, la conduttrice ha intervistato due concorrenti di “Tale e Quale Show,” Gaudino e Ilaria Mongiovì, discutendo delle loro esperienze televisive. La trasmissione è proseguita senza ulteriori intoppi, presentando momenti emozionanti e colpi di scena.