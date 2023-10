Emanuele Filiberto, Nadia Lanfranconi lo smaschera: “Insieme per tre anni e non ci siamo mai nascosti, ecco perchè”

0 SHARES Condividi Tweet

Nadia Lanfranconi, cantante ed attrice italiana che vive da anni a Los Angeles, ha smentito le dichiarazioni di Emanuele Filiberto di Savoia riguardo al suo matrimonio. Nadia è stata paparazzata mentre si scambiava affettuosi baci con il principe, il quale aveva affermato che il suo matrimonio con Clotilde Courau era solido e non c’erano crisi.

Insulti sui social e verità svelate

Nadia ha raccontato di aver ricevuto insulti e critiche pesanti sui social media negli ultimi tre mesi a causa della sua relazione con Emanuele Filiberto. Molti l’hanno accusata di essere la causa di problemi familiari e di essere stata “l’altra” in una relazione ancora sposata. Tuttavia, Nadia ha chiarito che non è mai stata coinvolta con uomini ancora legati alla loro moglie, sia legalmente che nei fatti.

Una relazione durata tre anni

La cantante ha dichiarato che la sua relazione con Emanuele Filiberto è durata tre anni ed è stata sempre pubblica, senza segreti né negli Stati Uniti né a Monaco né in Italia. Si è detta stanca di essere giudicata solo per la sua vita sentimentale e ha espresso il desiderio di essere riconosciuta per il suo lavoro. Inoltre, ha risposto alle affermazioni del principe che negava qualsiasi crisi nel suo matrimonio e ha affermato che è in possesso di prove che dimostrano la verità delle sue parole.

Nadia ha sottolineato l’incredibilità delle affermazioni di Emanuele Filiberto, accusandolo di raccontare una versione distorta dei fatti che contraddice la realtà: «Io non capisco come una persona possa rilasciare delle interviste, guardando negli occhi chi lo sta intervistando, e raccontare una versione dei fatti diversa dalla realtà. Posso dimostrare tutto quello che sto raccontando. Mi auguro che nessuno mi accusi di mentire o di essere in cerca di visibilità». Ha sottolineato la sua totale trasparenza nella relazione e si è chiesta come Clotilde Courau non potesse essere al corrente della situazione. Ha concluso sperando che nessuno la accusasse di mentire o cercare visibilità.