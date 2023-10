Caterina Balivo e Milo Infante in pessimi rapporti e c’è un motivo

0 SHARES Condividi Tweet

Nell’ultimo numero del settimanale Oggi, il noto giornalista Alberto Dandolo ha portato alla luce una possibile situazione di tensione che coinvolge due rinomati conduttori televisivi, Caterina Balivo e Milo Infante. Entrambi vanno in onda contemporaneamente su Rai Uno e Rai Due, rispettivamente, e sembra che questa concorrenza interna stia generando un clima teso tra loro. La competizione per l’attenzione del pubblico televisivo è diventata una questione di grande rilevanza nelle dinamiche dell’Azienda Pubblica Rai.

Differenze di budget e retroscena

Il giornalista Dandolo ha svelato un retroscena intrigante che contribuisce alla tensione in Rai. Oltre alla rivalità diretta tra la Balivo e Infante, ci sono state voci riguardo alle notevoli differenze nei budget assegnati ai loro programmi, rispettivamente “La volta buona” e “Ore 14”. Sorprendentemente, sembra che il budget assegnato a Milo Infante sia molto più limitato rispetto a quello di Caterina Balivo. Questo divario finanziario ha suscitato malcontento e ha addirittura portato Infante a chiedere una riduzione dell’orario del suo programma, come riportato da altre fonti.

Il giornalista Dandolo ha evidenziato questo punto, affermando: “A destare sconcerto, anche il budget ridotto concesso ad Infante a fronte di quello molto sostanzioso accordato alla Balivo.” Questa situazione finanziaria precaria ha spinto Infante a prendere misure drastiche per gestire la mancanza di risorse economiche e collaboratori, come riportato da DavideMaggio.it.

Ascolti e futuro incerto

Nonostante la tensione e le controversie finanziarie tra Caterina Balivo e Milo Infante, gli ascolti dei loro programmi sono rimasti sorprendentemente stabili. “La volta buona” di Caterina Balivo ha attratto un pubblico di oltre un milione di spettatori, mentre “Ore 14” di Milo Infante ha ottenuto buoni risultati con 681.000 spettatori. Questi dati dimostrano che entrambi i conduttori godono ancora di un seguito fedele.

Tuttavia, il futuro dei programmi e delle tensioni in Rai rimane incerto. I dirigenti della rete dovranno prendere decisioni importanti per risolvere la controversia tra i due conduttori e garantire una gestione efficace dei budget assegnati ai rispettivi programmi. La competizione interna è diventata una sfida significativa che richiederà soluzioni oculate per mantenere l’equilibrio e l’armonia all’interno dell’Azienda Pubblica Rai.