Il Mercante in Fiera catastrofe di ascolti, ad aiutare Pino Insegno arriva Carlo Conti

0 SHARES Condividi Tweet

Da quando Il Mercante in Fiera è iniziato il 18 settembre, i bassi ascolti rispetto alle aspettative della Rai hanno creato incertezza nell’azienda di Viale Mazzini. Le voci su una possibile chiusura anticipata del programma, un cambio di orario o l’introduzione di concorrenti vip hanno circolato negli ambienti televisivi. Recentemente, Tv Blog ha confermato una di queste ipotesi, annunciando che sarà messa in atto immediatamente.

Il supporto di Tale e Quale Show

Dopo l’annuncio dell’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, sulla decisione della Rai riguardo a Il Mercante in Fiera, Tv Blog ha rivelato in anteprima che nelle prossime registrazioni del programma ci saranno concorrenti vip di rilievo. La Rai ha scelto di coinvolgere talenti interni, come Carlo Conti insieme al duo comico Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, in una delle puntate celebrity. Tale e Quale Show cercherà quindi di sostenere Il Mercante in Fiera per migliorare gli ascolti, creando un reciproco scambio di favori.

L’ospitata di Pino Insegno in Tale e Quale Show

Si prevede uno scambio di ospitate tra Il Mercante in Fiera e Tale e Quale Show. Pino Insegno, noto per Il Mercante in Fiera e presto in onda con L’Eredità a partire da gennaio 2024, sarà ospite nella quinta puntata del programma condotto da Carlo Conti. Insegno si unirà alla coppia comica Cirilli e Paolantoni con l’obiettivo di aiutarli a migliorare la loro posizione in classifica, dopo una serie di risultati deludenti.

I vertici Rai, pur confermando che Il Mercante in Fiera continuerà fino alle festività natalizie come previsto, stanno aspettando di vedere se questa strategia di coinvolgere concorrenti vip possa risollevare gli ascolti del game show condotto da Pino Insegno. Il destino del programma sarà svelato nelle prossime puntate, con il prossimo appuntamento fissato per oggi alle 19:50 su Rai 2, preceduto dal Tg2.