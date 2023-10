I Fatti Vostri, Tiberio Timperi commette un errore e Flora Canto lo riprende in diretta, interviene il Comitato

0 SHARES Condividi Tweet

La trasmissione di I Fatti Vostri su Rai2 è stata protagonista di un momento sorprendente durante la puntata mattutina di oggi, giovedì 12 ottobre. Tiberio Timperi, affiancato da Anna Falchi e Flora Canto, è entrato in diretta alle 11:10 con l’obiettivo di intrattenere il pubblico a casa fino alle 13:00. Tuttavia, forse a causa dell’approcciarsi del fine settimana, Timperi ha commesso un errore in diretta durante un gioco chiamato il “gioco del porcellino”. È stato un episodio inaspettato che ha catturato l’attenzione degli spettatori.

Durante il gioco, una telespettatrice aveva rifiutato un’aspirapolvere senza fili come premio, ma Timperi ha pronunciato delle parole che hanno scatenato l’ilarità in studio e anche una reazione scherzosa da parte del Comitato. Con una certa distrazione, il conduttore ha dichiarato: “Cara Carmela, lei ha sicuramente l’aspirapolvere del valore di 130 euro già a casa”.

La reazione ironica e la correzione del Comitato

Le parole di Timperi hanno immediatamente portato a una reazione ironica degli ospiti in studio e del Comitato. La moglie di Enrico Brignano, Flora Canto ha colto l’occasione per correggere il conduttore, dichiarando con ironia: “No, non ce l’ha più quella”. Il Comitato ha affrontato la situazione con un tocco di bonaria ironia, promettendo di spiegare al conduttore come funzionava il gioco nel pomeriggio, suggerendo implicitamente che avesse bisogno di un ripasso: “Poi nel pomeriggio, dopo pranzo, le spieghiamo come funziona il gioco”.

Il recupero di Tiberio Timperi e l’ironia finale

Nonostante l’errore, Tiberio Timperi ha dimostrato di saper affrontare la situazione con maturità e autoironia. Prima di rivelare il premio, ha scherzato dicendo di aver “ripassato”. Ha concluso l’episodio con un sorriso, ammettendo ironicamente: “È andato bene questo avvio di mattinata”. Nel frattempo, Flora Canto e Anna Falchi oggi hanno dimostrato di essere in perfetta sintonia nella conduzione dello spettacolo, nonostante alcune tensioni apparenti in passato.

Questo episodio, sebbene segnato da un momento di distrazione da parte di Timperi, ha aggiunto un tocco di umorismo alla trasmissione e ha dimostrato la capacità del conduttore di affrontare situazioni impreviste con spirito positivo. Mentre il pubblico ha assistito a queste dinamiche in studio, il trio di conduttori sembra aver conquistato gli spettatori, contribuendo al successo degli ascolti. Inoltre, rimane la curiosità su come si evolveranno le dinamiche tra Flora Canto, Anna Falchi e il resto del team di I Fatti Vostri nelle prossime puntate, mentre la trasmissione continua a intrattenere il pubblico italiano nelle sue ore mattutine.