Antonella Mosetti risponde al veleno dopo l’intervista di Federico Fashion Style a Belve

Antonella Mosetti e Federico Fashion Style, due personaggi noti al grande pubblico, si sono trovati al centro di una polemica pubblica dopo l’intervista del parrucchiere dei vip a Belve. Questa disputa è nata da accuse reciproche e commenti poco lusinghieri scambiati tra i due personaggi televisivi.

La discordia tra Antonella Mosetti e Federico Fashion Style

Tutto è cominciato quando Federico Fashion Style è apparso come ospite a Belve, condotto da Francesca Fagnani. Durante l’intervista, il noto parrucchiere, famoso per il suo lavoro con celebrità e personaggi famosi, ha fatto delle dichiarazioni sorprendenti riguardo alla showgirl Antonella Mosetti.

Federico Fashion Style ha lanciato una frecciatina, suggerendo che il problema principale di Antonella Mosetti non fosse dovuto alla perdita di capelli, ma piuttosto al fatto che “non passasse la carta”, lasciando intendere che la Mosetti avesse un debito nei suoi confronti di 600 euro. Queste parole hanno generato una reazione immediata da parte della showgirl, che ha deciso di rispondere alle accuse tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

La risposta di Antonella Mosetti

Nella sua risposta pubblica, Antonella Mosetti ha inizialmente manifestato la sua gratitudine per il supporto che ha ricevuto da parte dei suoi sostenitori. Ha sottolineato che lavora nel settore da oltre trent’anni e che non ha nulla da nascondere o da rimproverarsi. La Mosetti ha difeso la sua onestà e generosità nel suo lavoro, affermando che ha sempre evitato di farsi coinvolgere da individui che potrebbero danneggiare la sua reputazione.

Inoltre, la showgirl ha espresso disaccordo riguardo all’invito in Rai di persone che, secondo lei, partecipano ai programmi televisivi in modo abusivo, pagando per avere visibilità. Senza nominarlo direttamente, ha definito Federico Fashion Style come un “infimo personaggio” e ha sottolineato che preferisce usare il silenzio come arma vincente di fronte a tali accuse.