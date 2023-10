Federico Fashion Style, dopo Belve ecco come si vendica la ex moglie

0 SHARES Condividi Tweet

Federico Fashion Style, il celebre parrucchiere delle celebrità, è stato ospite della trasmissione “Belve” condotta da Francesca Fagnani nella prima serata di martedì 10 ottobre. La sua partecipazione al programma è stata preceduta da una domanda insolita da parte della conduttrice, riguardante il motivo per cui avrebbe dovuto essere adatto per la trasmissione. Fin da subito, Federico ha mostrato il suo carattere egocentrico, dando vita a un simpatico siparietto di provocazioni insieme alla Fagnani.

L’ascesa di Federico Fashion Style

Federico Fashion Style è originario di Anzio ed è diventato celebre grazie al suo programma televisivo “Il Salone delle Meraviglie” su Real Time. Il programma ha riscosso un grande successo, spingendo Federico a espandere il suo brand aprendo numerosi saloni in diverse città italiane, partendo proprio dalla sua città d’origine.

Durante l’intervista a “Belve,” oltre a parlare delle sue doti di acconciatore e delle sue qualità, Federico ha raccontato il momento in cui ha dichiarato pubblicamente la sua omosessualità dopo aver divorziato dalla sua ex moglie Letizia, con cui è stato sposato per 17 anni. Queste dichiarazioni hanno suscitato reazioni e scalpore, soprattutto da parte della sua ex moglie, madre della loro figlia Sophie. Federico ha affermato che crede che Letizia abbia sempre saputo della sua omosessualità e ha lanciato provocatoriamente un’ipotesi sul suo passato. Questa situazione ha scatenato una presunta ripicca di Letizia su Instagram.

La reazione di Letizia su Instagram

Letizia, ex moglie di Federico Fashion Style, ha pubblicato un reel sul suo profilo Instagram mentre si dirigeva dal parrucchiere. Tuttavia, anziché recarsi nel salone dell’ex marito, ha pubblicizzato un altro salone di bellezza. Questa azione ha sollevato domande sulla possibilità che sia stata una reazione di Letizia alla recente dichiarazione di Federico durante l’intervista a “Belve.” La donna, che conta circa 145 mila follower su Instagram, sembra aver cercato di evidenziare la sua indipendenza e il suo distacco dalla figura di Federico.