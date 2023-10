“I Fatti Vostri”, Flora Canto punge in diretta Anna Falchi, la tensione tra le due sembra alle stelle

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di “I Fatti Vostri” andata in onda ieri, mercoledì 11 settembre, sono emerse nuove tensioni tra Anna Falchi e Flora Canto. Le due conduttrici, che co-presentano il programma insieme a Tiberio Timperi, hanno dato vita a una puntata movimentata. Tutto è iniziato quando Anna Falchi ha fatto una serie di battute divertenti, incluse delle canzoni improvvisate basate sui nomi dei telespettatori. La sua performance ha fatto ridere Timperi, ma la risposta di Flora Canto è stata pungente.

Le tensioni pregresse tra le conduttrici

Già in passato, c’erano state voci su possibili tensioni tra Anna Falchi e Flora Canto. Il giornalista Alberto Dandolo aveva riferito che la Falchi non aveva reagito positivamente all’arrivo di Canto come co-conduttrice del programma. Nonostante queste voci, il programma aveva continuato senza problemi, ottenendo anche buoni risultati di ascolto. Davanti alle telecamere, la Falchi e la Canto sembravano affiatate, ma l’episodio di oggi ha alimentato i sospetti su una possibile frizione tra loro.

L’incidente durante il gioco del porcellino

Durante il gioco del porcellino, un momento amato dagli spettatori del programma, Anna Falchi ha iniziato a improvvisare e a fare una serie di battute e giochi di parole. Successivamente, ha intonato una canzone basata sul nome di una telespettatrice di nome Maria. Questo comportamento insolito ha sorpreso e divertito Tiberio Timperi, ma Flora Canto ha risposto con una battuta che aveva un pizzico di veleno.

Flora Canto ha commentato: “Sarà una puntata lunghissima quella di oggi”, alludendo al comportamento di Anna Falchi. Ha poi cercato di mitigare il suo commento aggiungendo che Anna era solo “carica” e “in vena di battute”. Tuttavia, l’osservazione della Canto ha reso evidente una certa tensione tra le due conduttrici, che potrebbe essersi protratta anche dietro le quinte.

Le dinamiche tra Anna Falchi e Flora Canto a “I Fatti Vostri” rimangono incerte, ma l’episodio di oggi ha sicuramente acceso nuovi riflettori sulla loro relazione sul set.