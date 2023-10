Guendalina Tavassi lascia tutti senza parole: “Cosa sono arrivata a fare per apparire bellissima”

0 SHARES Condividi Tweet

La showgirl italiana Guendalina Tavassi è stata recentemente protagonista di un servizio de “Le Iene”, in cui ha condiviso dettagli intimi riguardanti il suo rapporto con l’immagine e il suo uso del trucco, dei filtri e persino dei ritocchi fotografici estremi. Guendalina ha aperto le porte di casa sua all’inviato del programma televisivo, svelando aspetti sorprendenti della sua routine quotidiana.

Ho ritoccato anche la fototessera

Guendalina Tavassi ha ammesso di non poter uscire di casa senza il suo trucco impeccabile. Ha raccontato un aneddoto divertente dei suoi giorni iniziali con un ex fidanzato, in cui si svegliava al mattino, andava in bagno per truccarsi e poi tornava a dormire “imbalsamata” con correttore e fard. La showgirl ha anche confessato di ricorrere alle app di ritocco fotografico per migliorare le sue foto sui social media. La rivelazione più sorprendente è stata quella di aver modificato persino la sua fototessera sulla carta d’identità usando un’app di ritocco per apparire più impeccabile: “Mi sono fatta un selfie e con l’applicazione l’ho un po’ modificato, allisciato e sono andata a stampare la fototessera”.

Soluzioni per semplificare la sua routine di bellezza

Per ovviare alle esigenze del trucco, Guendalina ha adottato alcune soluzioni che le permettono di risparmiare tempo prezioso. Ha sottolineato di avere il trucco semi-permanente agli occhi, le sopracciglia tatuate e ciglia finte, che le consentono di truccarsi in soli venti minuti prima di uscire di casa. Ha anche condiviso dettagli sul suo intervento chirurgico più recente, la blefaroplastica, che ha sottoposto alle palpebre per illuminare il suo sguardo. Guendalina ha risposto alle critiche riguardo ai suoi interventi chirurgici, affermando di aver fatto solo una piccola correzione al naso e un intervento al seno, sottolineando che molte persone sottopongono al cambiamento del viso a un’età molto più giovane di lei.