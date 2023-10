Chanel Totti e il fratello Cristian per la prima volta scrivono insieme un post struggente sui social, il web si scatena con i like

0 SHARES Condividi Tweet

Chanel Totti e suo fratello Cristian hanno recentemente condiviso un toccante omaggio al loro nonno, Enzo Totti, noto come “Lo sceriffo“, che è scomparso tre anni fa. Il padre di Francesco Totti è deceduto all’età di 76 anni all’ospedale Spallanzani di Roma a causa del COVID-19. Questo gesto affettuoso è stato condiviso su Instagram dai giovani nipoti e ha commosso molti seguaci.

Ricordando momenti speciali

Nelle loro Instagram stories, Cristian Totti, che sta seguendo le orme calcistiche del padre, ha pubblicato una foto di quando era bambino mentre condivideva un momento speciale con suo nonno. Nell’immagine, si vede Cristian da piccolo che mangia una pizza rossa insieme a suo nonno Enzo. Questo scatto è stato accompagnato da un messaggio commovente in cui Cristian ha scritto: “Tre anni senza di te. Mi manchi da morire, nonno. Ti amo.” Questa semplice frase esprime tutto l’affetto e il legame speciale che aveva con suo nonno.

Chanel Totti e il cuore pieno di ricordi

Anche Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha voluto ricordare suo nonno in modo toccante. Ha condiviso una foto di sé da bambina mentre era sulle spalle del nonno Enzo, mentre insieme guardavano il paesaggio. Chanel ha accompagnato la foto con un emoji a forma di cuore, che simboleggia l’amore e il legame profondo che aveva con suo nonno. Questo gesto affettuoso dimostra quanto il nonno Enzo fosse importante per lei e quanto sia grata per i bei momenti trascorsi insieme a lui.

Chanel Totti e Cristian Totti hanno reso omaggio al loro nonno Enzo con questi gesti toccanti, condividendo ricordi preziosi che rimarranno nel loro cuore per sempre. Questo tributo mostra quanto fosse speciale il rapporto tra i nipoti e il nonno scomparso e quanto sia forte il legame familiare tra i Totti.