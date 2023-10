Tale e quale, Loretta Goggi critica senza motivo la voce di Arisa, sul web esplode la polemica

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di Tale e Quale Show di ieri, venerdì 13 ottobre, Loretta Goggi ha elogiato la performance di Ilaria Mongiovì, che ha interpretato una canzone di Arisa. Tuttavia, le parole di Goggi riguardo all’estensione vocale di Arisa hanno scatenato una reazione negativa da parte del pubblico. La giurata ha dichiarato: “Arisa non ha una grande estensione, non ha le famose quattro ottave, tre ottave, come se cantare bene significasse gridare e avere tanta voce. Lei ha tanto cuore e anima, e questa ragazza, Ilaria, pure.” Questo commento ha portato alcune persone a reagire in modo critico sui social media.

Le critiche del pubblico e le reazioni su Twitter

Le parole di Loretta Goggi hanno suscitato una serie di reazioni da parte del pubblico di Tale e Quale Show su Twitter. Molti telespettatori hanno difeso Arisa e la sua estensione vocale, considerando il commento della Goggi fuori luogo. Alcuni hanno ironizzato sulle affermazioni della giurata, sottolineando che Arisa è nota per la sua abilità vocale e non per la potenza vocale.

I commenti su Twitter hanno incluso osservazioni come “Sto sentendo dire che Arisa non ha una grande estensione vocale. Ok, scherziamo”; “Arisa non ha estensione?”; “Vabbè Loretta, un attimo, dire che Arisa non abbia estensione è una bella enormità”; “Arisa non ha una grande estensione” Loretta ma che stai a di?”; “Aiuto l’invidia e il dente avvelenato della Goggi”; “Certo come no: Pausini e Arisa hanno un’estensione vocale superiore a Giorgia. Eh niente fa già ridere così…”; “Comunque mi devo ancora riprendere dalla ca**ata di Loretta ‘Arisa non ha una grande estensione vocale’. Boh. L’ha mai sentita cantare?”.

La vera intenzione di Loretta Goggi dietro la critica apparente

Nessuno ha capito come mai la Goggi abbia fatto un’osservazione di questo tipo contro Arisa ma le intenzioni della Goggi erano quelle di fare un complimento.