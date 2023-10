Tale e Quale, Jo Squillo imita la Carrà, Conti ai giurati: “Non voglio commenti su questa esibizione”, e blocca tutto

0 SHARES Condividi Tweet

Nell’ultima puntata di “Tale e Quale Show,” di ieri, venerdì 13 settembre, è toccato a Jo Squillo il compito di imitare la leggendaria Raffaella Carrà. L’artista è stata chiamata a ricreare l’esibizione di Carrà in “Rumore,” durante Canzonissima nel 1974. Nonostante non si consideri un’imitatrice, Jo Squillo ha accettato la sfida con passione e ha dichiarato di essere sempre stata una grande fan di Raffaella Carrà. Ha descritto Carrà come un’icona del varietà, una rivoluzionaria dei costumi e un talento eccezionale. Nonostante la difficoltà dell’imitazione, Jo Squillo ha promesso di dare il massimo nell’omaggiare questa icona.

Carlo Conti sospende i giudizi dopo l’esibizione di Jo Squillo

Dopo l’esibizione di Jo Squillo, Carlo Conti ha preso la parola e ha reso omaggio a Raffaella Carrà, definendola una delle più grandi artiste e ricordando anche altre donne straordinarie dello spettacolo, come Loretta Goggi e Delia Scala. In seguito, ha comunicato una decisione insolita: ha chiesto ai giurati di non commentare l’esibizione di Jo Squillo. Ha motivato questa scelta sottolineando che quella era una performance commemorativa, un omaggio a Raffaella Carrà e altre grandi donne dello spettacolo italiano, e ha ritenuto che fosse inappropriato fare commenti critici in quel momento. Ha spiegato che ci sarebbe stata comunque una classifica e che i giurati avrebbero votato, ma ha preferito evitare commenti in questa situazione speciale.

La performance di Jo Squillo e il gesto di Carlo Conti

La performance di Jo Squillo è stata un momento di grande emozione e omaggio a Raffaella Carrà. Jo Squillo ha cercato di catturare l’energia e il carisma unici della Carrà, e il pubblico ha risposto con un caloroso applauso. La decisione di Carlo Conti di sospendere i giudizi è stata apprezzata da molti spettatori, che hanno visto in questo gesto un segno di rispetto per l’artista che Jo Squillo stava cercando di imitare e per tutte le donne straordinarie che hanno contribuito al mondo dello spettacolo. È stata una puntata speciale di “Tale e Quale Show” che ha toccato il cuore del pubblico.