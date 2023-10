Veronica Satti bombarda Basciano: “Sono anni che dico la verità su di lui”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso di un acceso litigio tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni nel Grande Fratello Vip 6, Veronica Satti lanciò delle pesanti accuse nei confronti del giovane. La situazione ha portato Sophie, la sorella di Alessandro, a minacciare di intraprendere azioni legali nei confronti di Veronica, menzionando anche i problemi mentali della donna. Questo episodio ha scatenato una serie di reazioni e ha portato Veronica Satti a pubblicare un post su Instagram in cui affronta la rottura tra Sophie e Alessandr:o “Ho ricevuto diversi messaggi sulla rottura di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Volevo dire molte cose ma non l’ho fatto e non farò l’errore che ho fatto quando erano al GF Vip, errore di cui non mi pento. Però forse avevo ragione? Chissà? Magari si, magari no ma questo ha portato la loro fanbase super tossica a: minacciarmi, svilirmi, mi e stato dato della nullità, sei una bugiarda, devi sparire dalla faccia della terra, fai schifo, sei un mostro, malata mentale, pazza da internare..

Le accuse di Veronica Satti

Veronica Satti, nel suo post su Instagram, ha sottolineato di aver ricevuto numerosi messaggi riguardo alla separazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Ha dichiarato che, nonostante avesse molte cose da dire, aveva deciso di non commentare la situazione. Tuttavia, ha espresso dubbi sulla sua decisione di non parlare, suggerendo che forse aveva ragione nel sospettare qualcosa riguardo alla coppia. Ha inoltre menzionato le minacce ricevute da fan dei due concorrenti, definendoli “super tossici”, ma ha tranquillizzato dicendo che non teme una denuncia poiché la diffamazione riguarda solo la menzogna.

Sostegno a Sophie e rispetto per la privacy Veronica Satti ha dichiarato di essere solidale con Sophie Codegoni, nonostante il coinvolgimento della ragazza in notizie di gossip. Ha rispettato la richiesta di Sophie di non fare illazioni sulla sua situazione e ha sottolineato che spetterà a Sophie decidere quanto vuole condividere riguardo alla sua vita. Riguardo ad Alessandro Basciano, la Satti ha affermato di aver già detto tutto anni fa e di non avere altro da aggiungere. Ha concluso il suo post con un affettuoso abbraccio a Sophie e alla sua bambina, dimostrando rispetto per la loro privacy in un momento delicato della loro vita.