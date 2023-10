Domenica In, botta e risposta tra la Venier e Selvaggia Lucarelli poi Mara le dice: “Non credo proprio che questo possa accadere”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di oggi, domenica 15 ottobre di Domenica In, condotta da Mara Venier, gran parte del tempo è stata dedicata alla discussione sulla prossima edizione di “Ballando con le stelle,” che Milly Carlucci presenterà a partire dal prossimo sabato. Oltre a Milly, in studio c’erano i giudici di lunga data dello spettacolo, tra cui Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Durante la conversazione, Selvaggia ha scherzosamente suggerito a Mara di prendere il suo posto come giudice nell’edizione del 2024, affermando che ogni anno si vocifera che verrà espulsa dal programma nei mesi di gennaio o febbraio: “ Finito il programma, tra gennaio e febbraio circa scriveranno, come ogni anno, che mi cacciano da Ballando, perciò se vuoi entrare in giuria fatti avanti in quel periodo”.

La smentita di Mara Venier

La proposta di Selvaggia Lucarelli ha ricevuto una pronta risposta da parte di Mara Venier, che ha smentito l’idea di sostituire Selvaggia in giuria. La conduttrice di Domenica In ha ribadito quanto sia fondamentale la presenza di Selvaggia Lucarelli a “Ballando con le stelle” e ha espresso il suo convincimento che sarebbe impossibile fare a meno di lei :“Non credo proprio, Selvaggia, dubito possano fare a meno di te nella giuria di Ballando con le stelle“.

I dibattiti sulla giuria e le sfide della nuova edizione

La conversazione si è poi spostata sulla difficoltà che i giudici affronteranno nella nuova edizione di “Ballando con le stelle,” soprattutto quando si tratta di valutare concorrenti con una lunga storia televisiva, come Lino Banfi, Paola Perego e Simona Ventura. Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni hanno condiviso l’opinione che questa edizione sarà particolarmente impegnativa per la giuria, ma Mara Venier ha espresso un punto di vista diverso. Milly Carlucci ha enfatizzato che, nonostante la storia televisiva dei concorrenti, la giuria deve concentrarsi esclusivamente sulle esibizioni durante lo spettacolo.

La puntata di Domenica In, dunque, è stata dominata dalla discussione sulla prossima edizione di “Ballando con le stelle,” con un vivace botta e risposta tra Mara Venier e Selvaggia Lucarelli riguardo alla possibile sostituzione della giurata e un dibattito sulla sfida dei giudici nel valutare i concorrenti con una lunga carriera televisiva.