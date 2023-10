Verissimo, Alessandra Celentano durissima con Silvia Toffanin: “Hai capito male”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Celentano oggi domenica 15 ottobre, è stata ospite a Verissimo, dove è emersa una discussione interessante riguardo alla sua vita sentimentale. Negli scorsi mesi, erano circolate voci su un presunto fidanzato di Alessandra, basate su comportamenti e sorrisi più frequenti durante alcune fasi di ‘Amici’, dove è insegnante da ben ventuno anni. Durante l’intervista condotta da Silvia Toffanin, la presentatrice ha notato l’aria serena e gioiosa di Alessandra, suggerendo che questa potesse essere dovuta all’amore. Tuttavia, Alessandra ha risposto categoricamente, smentendo l’esistenza di un fidanzato e accusando Silvia di aver frainteso la situazione, definendo l’idea del fidanzato come un “film fatto da sola”.

Le espressioni esilaranti di Alessandra ad ‘Amici’

Oltre alla discussione sulla sua vita personale, l’intervista a Verissimo ha permesso di approfondire il ruolo di Alessandra Celentano come insegnante di danza in ‘Amici’. Il confronto è emerso quando Maria De Filippi, conduttrice del programma, ha scherzato su come le espressioni di Alessandra cambino in modo impressionante quando i suoi allievi si esibiscono o affrontano sfide con gli altri concorrenti. Alessandra ha spiegato che si lascia coinvolgere emotivamente dalle esibizioni dei suoi allievi e che non riesce a rimanere distaccata durante le loro performance. Questo ha reso evidente il suo coinvolgimento genuino nel successo dei suoi studenti.

La sorpresa di Garrison a Verissimo

Durante l’intervista a Verissimo, c’è stata una sorpresa speciale per Alessandra Celentano. Garrison, uno degli storici insegnanti di ‘Amici’, è apparso nello studio. Nonostante i loro contrasti passati nel programma, i due sono diventati amici al di fuori delle telecamere. La loro relazione era stata caratterizzata da numerosi scontri quando Garrison era insegnante, ma ora condividevano un rapporto di amicizia consolidato. Garrison ha scherzato sulla sua presenza frequente come giudice esterno ad ‘Amici’ e ha attribuito scherzosamente ad Alessandra il merito del suo ingresso come insegnante nel talent show, chiedendo ironicamente scusa a tutta Italia per averla portata in studio.