Donnalisi, i fan pregano organizzando una processione per farli tornare insieme, la preghiera che hanno recitato, la rivolta sui social

Un gruppo di appassionati fan dei Donnalisi, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, ha tenuto una incredibile e surreale dimostrazione di sostegno davanti al Duomo di Milano. Questa coppia, conosciuta come Donnalisi dai loro sostenitori fin dai giorni del Grande Fratello, ha visto la loro relazione giungere al termine molti mesi fa. Tuttavia, i fan rimangono speranzosi di una riconciliazione tra i due ex vipponi.

La processione e la preghiera per la riconciliazione

Alcuni di questi appassionati fan hanno deciso di esprimere il loro desiderio di vedere Antonella ed Edoardo nuovamente insieme organizzando una processione in piazza del Duomo a Milano. Ma la dimostrazione non si è fermata qui: i partecipanti hanno recitato una preghiera speciale dedicata ai Donnalisi. Il testo della preghiera, pubblicato su Biccy.it, riflette la loro speranza e devozione verso la coppia “Santi Donnalisi siete il nostro posto nel mondo.

Per la nostra sanità mentale, tornate insieme.

Adoramus te Edoardo ed Antonella benedici vos, amen.

Gloria ai Donnalisi, ai figli dei Donnalisi e allo spirito dei Donnalisi.

Pregate perché tornino insieme, nei secoli dei secoli amen.

Padre nostro dei Donnalisi, che sia santificato il nome delle Donnalise, amen.

Venga il tuo regno, sia fatta la volontà dei Donnalisi.

Così in cielo e così in terra, amen.

Dacci oggi la nostra gioia quotidiana.

Rimetti a noi le nostre speranze, come anche noi riponiamo la fiducia in voi.

Non abbandonarci ai corni.

Nei secoli dei secoli, amen.

Santi Donnalisi siete il nostro posto nel mondo.

Per la nostra sanità mentale dovete tornare insieme.

Adoramos te Edoardo, benedici vos amen.

Vi preghiamo di tornare insieme.

Santi dei Donnalisi pregate per le nostre speranze.”

Polemiche e dibattito online

Nonostante l’intento appassionato dei fan, la loro dimostrazione non è sfuggita alle polemiche sui social media. Alcuni utenti hanno sollevato preoccupazioni riguardo al luogo scelto per la dimostrazione e alla natura della preghiera in un contesto pubblico. Inoltre, è emerso un dibattito sul fatto che tale gesto possa essere inopportuno nei confronti di Antonella ed Edoardo, considerando le difficoltà che hanno affrontato durante la loro storia. Alcuni hanno suggerito che il vero sostegno ai Donnalisi dovrebbe essere meno intrusivo e più rispettoso della loro privacy.