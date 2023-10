Verissimo, Elisabetta Gregoraci svela: “Mio figlio Nathan col dolcevita ad agosto, quale è il motivo” e Silvia Toffanin resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Nathan Falco Briatore, il tredicenne figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, ha fatto un’apparizione sorprendente a Verissimo, dove è stato intervistato insieme a sua madre. Durante l’intervista, Nathan ha rivelato che, nonostante non sia ufficialmente fidanzato, il suo cuore non è libero. Queste parole hanno scatenato la curiosità di tutti coloro che seguono la vita della celebre famiglia.

Uno dei momenti più esilaranti dell’intervista è stato quando Elisabetta Gregoraci ha condiviso un aneddoto divertente accaduto quest’estate. Nathan è entrato in casa con un dolcevita, e questo ha destato preoccupazione nella madre. Osservando il collo viola del figlio, ha pensato che si fosse preso a botte con qualcuno. Tuttavia, la verità era molto diversa: Nathan aveva dei succhiotti. Questa situazione ha scatenato risate contagiose, dimostrando il lato divertente e spontaneo della famiglia.

Il futuro scolastico e il dibattito familiare”

Mentre l’intervista procedeva, il tono è diventato più serio quando si è discusso del futuro scolastico di Nathan. Elisabetta Gregoraci ha condiviso i progetti del padre, Flavio Briatore, di mandare Nathan in collegio in Svizzera. Questa decisione rappresenta un’opportunità di vita importante per Nathan, ma la madre confessa di avere sentimenti contrastanti a riguardo. Stare lontano dal figlio per gran parte della settimana rappresenterebbe una sfida emotiva per lei, ma al contempo significa che Nathan avrebbe l’opportunità di fare nuove amicizie e allontanarsi dai dispositivi elettronici durante la settimana. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sembrano avere opinioni divergenti su questa questione, creando un dibattito familiare interessante.

Un’ex moglie inusuale e un legame duraturo

Elisabetta Gregoraci ha concluso l’intervista con alcune parole toccanti sul suo rapporto con l’ex marito, Flavio Briatore. Contrariamente ai comuni stereotipi delle separazioni, la loro relazione è rimasta pacifica e priva di litigi o dispetti. La serenità di Nathan, il loro figlio, è stata preservata grazie alla loro capacità di costruire un legame duraturo. Vivendo a soli 500 metri di distanza a Montecarlo, i genitori riescono a passare quasi tutte le sere a cena insieme, dimostrando che è possibile mantenere un rapporto amichevole e sostenere il benessere dei figli anche dopo una separazione.

L’intervista di Nathan Falco Briatore e Elisabetta Gregoraci a Verissimo ha fornito uno sguardo intrigante sulla vita della celebre famiglia. Dalla leggerezza dei succhiotti all’importante dibattito sul futuro scolastico di Nathan e alla rara serenità tra ex coniugi, questa intervista ha toccato diverse sfaccettature della loro vita. La famiglia Briatore-Gregoraci continua a intrattenere e a ispirare con la sua autenticità e il suo spirito di collaborazione.