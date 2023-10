Amici, Emma stringe forte a sè Maria De Filippi e le dice una frase da brividi, il pubblico esplode in un lungo applauso

0 SHARES Condividi Tweet

Nell’ultima puntata di Amici, andata in onda oggi, domenica 15 ottobre, l’ex vincitrice del talent show, Emma Marrone, è stata ospite speciale e ha svolto il ruolo di giudice degli allievi di canto. Durante l’episodio, Emma ha stilato la sua personale classifica, offrendo il suo punto di vista sulla performance degli allievi. La sua presenza ha portato ad alcune discussioni, in particolare con uno dei cantanti che sembrava infastidito e ha ammesso di non essere stato all’altezza della prova a causa della difficoltà del pezzo.

Emma si esibisce con il nuovo singolo”

Dopo aver svolto il ruolo di giudice, Emma è stata invitata a esibirsi con il suo nuovo singolo, “Iniziamo dalla fine”, estratto dall’album “Souvenir” appena uscito. La sua esibizione è stata molto apprezzata dal pubblico e dalla conduttrice Maria De Filippi. Durante l’esibizione, Emma ha dimostrato tutto il suo talento e la sua emotività, regalando al pubblico un momento toccante.

Emma abbraccia Maria De Filippi

Alla fine della sua esibizione, Emma ha voluto esprimere la sua gratitudine nei confronti di Maria De Filippi, la presentatrice del programma. Con parole sincere, Emma ha dichiarato di essere grata per l’opportunità di essere tornata a Amici e ha riconosciuto il ruolo fondamentale che Maria ha avuto nella sua carriera. Emma ha dichiarato: “Se sono quella che sono lo devo sempre a te”. Questo gesto di riconoscenza è stato accompagnato da un lungo abbraccio tra le due donne, sottolineando l’umiltà e la gratitudine di Emma nei confronti del programma che ha lanciato la sua carriera e di Maria De Filippi che ne è stata la guida.