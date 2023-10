Sonia Bruganelli non si trattiene sulla questione Basciano e Sophie

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, ha espresso in modo inequivocabile la sua opinione sulla controversia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Questa vicenda ha fatto molto parlare di sé a seguito della tumultuosa rottura tra i due giovani. La Bruganelli, che ha avuto l’opportunità di conoscere sia Sophie che Alessandro durante la sua partecipazione come opinionista al Grande Fratello Vip, ha chiaramente preso posizione su questo argomento che ha fatto parlare molto l’opinione pubblica.

Sonia Bruganelli si schiera a favore di Sophie Codegoni”

Sonia Bruganelli ha espresso il suo sostegno inequivocabile a Sophie Codegoni, posizionandosi nettamente dalla sua parte nella controversia con Alessandro Basciano. Questa presa di posizione è emersa chiaramente quando Sonia ha condiviso su Twitter un post che conteneva un video virale di un momento memorabile del Grande Fratello Vip 3, in cui l’allora presentatrice Ilary Blasi affermava: “Io quelli come te li sgamo da prima che inizino a parlare.” Nel suo commento al post, Sonia ha fatto notare che aveva già “sgamato” Alessandro Basciano in passato e che la sua valutazione è stata confermata nonostante le critiche da parte dei fan della coppia. Questa posizione di difesa a favore di Sophie è emersa come una testimonianza della solidarietà e dell’approvazione della Bruganelli nei confronti della neo mamma, che ha accusato pubblicamente Basciano di tradimento e di averla sminuita come donna.

La controversia continua su Alessandro Basciano e le sue difese”

La controversia su Alessandro Basciano, accusato da Sophie Codegoni di tradimento e di comportamento maschilista, ha scatenato una serie di reazioni sui social media. Molti utenti hanno sottolineato che la sua immagine è stata danneggiata dall’accusa di Sophie. Basciano ha difeso la sua posizione, affermando che la sua versione dei fatti sarà presentata in futuro e che ciò potrebbe cambiare la percezione delle persone. Tuttavia, la presa di posizione di Sonia Bruganelli a favore di Sophie sembra riflettere il sentimento diffuso tra coloro che hanno seguito questa controversia. La situazione continua a evolversi, e le reazioni da entrambe le parti alimentano ulteriori discussioni su questo delicato argomento che ha catturato l’attenzione del pubblico italiano.