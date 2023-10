Tensione in diretta a Mattino Cinque: Federica Panicucci ripresa in modo molto duro

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice di “Mattino Cinque”, Federica Panicucci, ha affrontato un momento di tensione in diretta durante la trasmissione mattutina. Dopo aver discusso delle principali notizie di cronaca nera, ha dedicato ampio spazio al caso della presunta veggente Gisella Cardia. Durante questa discussione, ha lanciato un avvertimento al suo inviato che stava intervistando l’ex portavoce della veggente, Maria Giuseppa Scarpulla. La Panicucci ha rivelato che la Scarpulla sembrava riluttante a parlare con l’inviato, citando le parole di un’altra persona, Itala.

L’accusa di maleducazione e la difesa dell’inviato

Nel corso del programma, è stato trasmesso un servizio in cui Maria Giuseppa Scarpulla ha accusato l’inviato di “Mattino Cinque” di essere maleducato e di aver colpito un’auto con un anello. Tuttavia, l’inviato si è prontamente difeso, affermando di non indossare alcun anello, né sulla mano destra né su quella sinistra. Ha scherzato sull’immagine dei giornalisti come il “male assoluto”.

La replica ironica di Federica Panicucci e il commento dell’ospite

Dopo il servizio, Federica Panicucci ha risposto con ironia alle critiche ricevute dall’ospite, sottolineando come spesso i giornalisti siano oggetto di polemiche. Successivamente, è stato mostrato un video che confermava che l’inviato non indossava l’anello durante l’intervista. L’ex portavoce della veggente, Itala, ha rimproverato la Panicucci per aver basato gran parte della puntata su affermazioni smentite e ha sottolineato che ci sono altri argomenti importanti da trattare.

La conduttrice ha risposto con leggerezza invitando l’ospite a prendere il controllo della regia e ad affrontare i temi ritenuti più significativi. La Panicucci ha detto così “Tipo dai? Faccia lei la regia stamattina…Dica, dica…”

La discussione sull’argomento è proseguita fino alla fine della trasmissione, lasciando aperta la questione su quanto tempo ancora sarà dedicato a questa controversia.