Mario Balotelli, è morta la ex fidanzata Tabby

La modella Tabby Brown, ex fidanzata del calciatore italiano Mario Balotelli, è tragicamente scomparsa all’età di 38 anni. La notizia è stata confermata dal suo ex manager, ma le cause esatte della morte non sono state divulgate. Questa inaspettata perdita ha colpito chiunque conoscesse e seguiva la sua vita.

Il Profilo di Tabby Brown

Tabby Brown, originaria del sud di Londra, aveva intrapreso una carriera di successo come modella. Aveva lavorato con rinomate riviste di moda e aveva anche posato per Playboy. La sua versatilità l’aveva portata a recitare nella serie televisiva “The Bachelor,” trasmessa su Channel 5. Oltre al mondo della moda e dell’intrattenimento, Tabby aveva un background accademico con un master in marketing. Aveva anche fatto delle apparizioni in videoclip di artisti famosi come Snoop Dogg, BOB e Dizzee Rascal. Era molto attiva sui social media, con un seguito di 314.000 follower su Instagram, sebbene il suo ultimo post risalisse a più di un anno fa, nel febbraio 2022.

La storia d’amore con Mario Balotelli e altre relazioni

Tabby Brown era diventata nota in Italia soprattutto per la sua relazione con il calciatore Mario Balotelli, che durò circa sette mesi. In un’intervista al Mirror nel 2013, aveva raccontato dei dettagli di questa relazione e delle sfide che avevano portato alla loro separazione. Aveva condiviso di essersi innamorata profondamente di Balotelli, ma che la relazione era naufragata quando aveva scoperto che il calciatore stava aspettando un bambino con la sua ex e circolavano voci su feste con altre donne. La sua rottura con Balotelli aveva colpito profondamente il calciatore, che aveva cercato di convincerla a tornare con lui. Tabby aveva anche avuto una relazione con il calciatore inglese Raheem Sterling, attualmente attaccante del Chelsea. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo e dello sport.