La volta buona, Caterina Balivo scoppia a piangere e non riesce più ad andare avanti, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di oggi, martedì 17 ottobre de “La Volta Buona”, Caterina Balivo ha condiviso un momento toccante con un’ospite che ha vissuto una tragedia personale devastante. L’ospite, il cui nome non è stato menzionato, ha perso sua sorella gemella in un terribile incidente avvenuto il 7 febbraio 1999. Durante l’intervista, Caterina ha fatto notare quanto fossero legate le due sorelle e come la perdita abbia avuto un impatto profondo sulla vita dell’ospite.

L’ospite ha condiviso il suo dolore, spiegando come quella tragedia abbia segnato l’inizio di una nuova fase della sua vita. Ha raccontato di aver perso completamente la fede e di sentirsi priva di speranza. La perdita della sorella gemella è stata un colpo devastante che ha sconvolto la sua esistenza.

Un incontro che ha cambiato tutto

Caterina Balivo ha rivelato che poco dopo la tragedia, una lettera a casa relativa a un progetto di beneficenza che sua sorella avrebbe dovuto seguire è arrivata. L’ospite ha preso il posto di sua sorella in questo progetto e ha raccontato di essere andata a Lourdes per portare disabili, nonostante avesse perso la fede. È stato durante questo viaggio che ha avuto un incontro significativo con un prete che le ha cambiato la vita.

Il prete le ha consigliato di aiutare gli altri e ha iniziato a dare consulenze gratuite. La beneficenza è diventata uno dei pilastri della sua vita, portandola prima ad Haiti dopo un maremoto e poi ad Amatrice dopo un terremoto per offrire il suo aiuto. In particolare, ad Arquata è riuscita a costruire una scuola dedicata ai bambini che non sono sopravvissuti al terremoto.

L’emozione di Caterina Balivo e il messaggio di speranza

Durante la diretta, Caterina Balivo è scoppiata in lacrime mentre ascoltava la storia dell’ospite e il bene che aveva fatto nel mondo in memoria della sorella. Questa testimonianza ha toccato profondamente la presentatrice, che ha faticato a trattenere le emozioni.

Successivamente, l’ospite ha condiviso un gesto commovente: ha deciso di mettere una targhetta con i nomi dei bambini che hanno perso la vita nella scuola che ha costruito, affinché le loro anime possano vivere attraverso i sorrisi e le giornate dei piccoli studenti. Ha sottolineato l’importanza di credere che ognuno di noi possa fare la differenza.

Con tutti questi racconti, l’ospite de “La Volta Buona” ha dimostrato di avere un cuore generoso e una grande forza interiore. Nonostante la tragedia che ha vissuto, ha trovato il modo di onorare la memoria della sua amata sorella attraverso atti di benevolenza e speranza. La sua storia serve come esempio di come l’amore e la purezza possano risplendere anche nelle circostanze più difficili.