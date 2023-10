Grande Fratello, Giampiero Mughini nella bufera dopo la sola prima puntata, il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri, lunedì 16 ottobre, Giampiero Mughini ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, ma il giornalista non è passato inosservato. Appena giunto nella casa, ha attirato l’attenzione per alcune dichiarazioni che hanno scatenato una discussione online. Uno dei momenti più controversi è avvenuto durante una conversazione in cucina con Samira Lui, in cui Mughini ha fatto un commento insultante su un noto politico italiano, scatenando la censura da parte della regia del programma.

L’insulto di Mughini a Matteo Salvini

Mughini, noto per il suo stile diretto e senza peli sulla lingua, ha scagliato un duro insulto nei confronti di Matteo Salvini durante la conversazione con Samira Lui. Ha affermato: “Ma una ragazza con la pelle scura ha qualche problema in Italia? Non credo. Io penso che in Italia non ci sia questo atteggiamento. Quel cretino di Salvini ha detto che Paola Egonu…”. L’audio è stato immediatamente tolto e l’inquadratura è stata cambiata per evitare ulteriori polemiche. Il riferimento di Mughini era alla dichiarazione di Salvini alcuni mesi prima, in cui aveva espresso la speranza che la pallavolista Paola Egonu non avrebbe partecipato al Festival di Sanremo per parlare del razzismo in Italia.

Le possibili conseguenze per Mughini e il contesto del Grande Fratello

La reazione al comportamento di Mughini non si è fatta attendere, con molte persone che hanno espresso indignazione online. Tuttavia, la possibilità di provvedimenti disciplinari o di squalifica sembra improbabile, considerando un cambio di rotta del Grande Fratello a partire dal 2021, caratterizzato da una maggiore tolleranza verso comportamenti controversi. In questa edizione, presunte bestemmie e termini offensivi non hanno portato a espulsioni. L’attenzione ora si sposta sul prossimo episodio del Grande Fratello, fissato per giovedì 19 ottobre 2023, per vedere come si svilupperà la situazione nel reality show.