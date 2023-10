Fabrizio Corona, il figlio Carlos attacca sui social il padre ma poi il suo discorso inizia a diventare senza senso

0 SHARES Condividi Tweet

Carlos Maria Corona, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, ha recentemente risposto indirettamente alle dichiarazioni fatte da suo padre durante alcune interviste televisive. Il giovane di 21 anni ha utilizzato il suo account Instagram per condividere le sue opinioni e chiarire alcuni punti. Carlos ha sottolineato che chi parla in televisione lo fa spesso per gratificare il proprio ego, e ha cercato di dissipare alcune idee distorte riguardo alla sua situazione familiare. Sebbene il suo discorso sia diventato confuso in alcune parti, sembra che Carlos voglia evitare di diventare oggetto di discussione pubblica.

Un messaggio contro l’ego televisivo

Carlos Maria Corona ha aperto il discorso sulle dichiarazioni fatte da suo padre, Fabrizio Corona, in alcune recenti interviste televisive. Sebbene non abbia menzionato direttamente il padre, è stato chiaro nell’affermare che le persone che appaiono in TV spesso lo fanno per soddisfare il proprio ego e, presumibilmente, ottenere un pagamento. Carlos ha sottolineato l’importanza di dire le cose come stanno e ha cercato di correggere alcune distorsioni riguardo alla sua situazione familiare. Ha affermato che non esiste alcun conflitto significativo e che può vedere sia suo padre che sua madre quando lo desidera, poiché sono entrambi persone civili.

Un discorso contraddittorio da cui comunque emerge l’amore per entrambi i genitori

Nonostante il suo tentativo di chiarire la situazione, il discorso di Carlos è diventato meno chiaro quando ha menzionato un presunto “furto” e ha affermato di non trarne alcun beneficio. Queste affermazioni sembrano essere un riferimento alle dichiarazioni recenti di suo padre in TV. Tuttavia, Carlos ha cercato di sottolineare che le persone dovrebbero fare le cose con libertà e spontaneità, evitando di gratificare il proprio ego. Nonostante l’apparente contraddizione nel suo discorso, sembra che Carlos cerchi di minimizzare i conflitti familiari e di mantenere un forte legame affettivo con entrambi i suoi genitori, Fabrizio Corona e Nina Moric.