Laura Pausini e la figlia Paola cantano insieme poi Paola dice una frase e la Pausini piange

Laura Pausini ha condiviso un momento toccante con sua figlia Paola, avuta dal marito Paolo Carta. Questo momento speciale si è verificato durante una sessione di registrazione in cui madre e figlia hanno cantato insieme una canzone, “Dimora naturale,” che sarà parte del nuovo album di Laura, “Anime Parallele.” La collaborazione madre-figlia ha suscitato emozioni profonde e ha dimostrato il legame speciale tra loro.

Un emozionante duetto in italiano e spagnolo

Laura Pausini ha condiviso due video su Instagram che mostrano la sua sessione di registrazione con la figlia Paola. Nel primo video, le due cantano la canzone sia in italiano che in spagnolo, dimostrando la versatilità linguistica di Laura e la partecipazione entusiasta di Paola. Nel video, si può vedere Laura chiedere alla figlia come si senta dopo aver cantato la canzone insieme, e la risposta di Paola è adorabile. La piccola dice di aver imparato da sua madre, suscitando emozioni profonde in Laura, che si commuove alla fine del video: “Quindi questa canzone l’abbiamo cantata insieme?” e poi le chiede: “E come ti senti? Ti senti bene?”, la bambina le risponde: “Io non so se l’ho cantata bene però…”. E la Pausini: “Secondo me sì, devi essere molto contenta, dammi la mano, congratulazioni: sei stata molto brava”, e la piccola di rimando: “Ho imparato da te mamma”. A quel punto la Pausini si è commossa fino alle lacrime e le ha detto: “Amore grazie”.

Un momento intimo condiviso con i fan

Questo momento speciale tra madre e figlia è stato condiviso con i fan di Laura Pausini attraverso i suoi profili social. I commenti sotto il post sono stati numerosi e pieni di gioia e felicità per questa collaborazione unica. Molti fan hanno elogiato la dolcezza del momento e hanno espresso l’attesa di ascoltare la canzone completa. La gratitudine di Laura verso sua figlia per la collaborazione è stata evidente, e l’amore che le due condividono è stato palpabile attraverso i video condivisi sui social media.