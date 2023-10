Gabriele Cirilli bordata a Enrico Brignano: “Il successo gli ha dato alla testa”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel contesto di un’intervista rilasciata al podcast “Tintoria” di Daniele Tinti e Stefano Rapone, il celebre comico italiano Gabriele Cirilli ha aperto un inaspettato sipario sulla sua amicizia con il collega Enrico Brignano. Durante l’approfondita conversazione sulla sua carriera e le esperienze televisive, Cirilli ha sollevato una questione intrigante che ha scatenato l’attenzione del pubblico.

Un’amicizia nata a scuola di recitazione

Più di tre decenni fa, Gabriele Cirilli, Flavio Insinna ed Enrico Brignano hanno condiviso i banchi della scuola di recitazione di Gigi Proietti. Questa fase cruciale ha fornito loro l’occasione di cementare una profonda amicizia e di sviluppare una collaborazione professionale che avrebbe segnato la loro carriera. Tra i momenti più memorabili di questa amicizia vi è l’apparizione al Festival di Sanremo nel 2017, quando il trio ha divertito il pubblico con uno sketch indimenticabile. Tuttavia, negli anni successivi, sembra che il loro rapporto sia stato segnato da un raffreddamento.

Il successo e la Distanza Tra Cirilli e Brignano

Gabriele Cirilli ha rivelato che il crescente successo di Enrico Brignano avrebbe potuto influenzare la dinamica della loro amicizia. L’ascesa di Brignano nel mondo dello spettacolo sembrava averlo spinto a focalizzarsi sempre di più sulla sua carriera, a discapito dell’amicizia con Cirilli. Durante l’intervista, Cirilli ha commentato con un tocco di sarcasmo: “Con Enrico c’era tanta, tanta amicizia. Poi il successo lo ha portato verso una strada di… (…). Mi sono spiegato…”. Questa inaspettata affermazione ha inizialmente sorpreso i conduttori e il pubblico, ma è stata seguita da una generale risata. Il comico di 56 anni ha proseguito spiegando che, nonostante i due abbiano ancora un buon rapporto, Brignano sembra essere diventato più riservato e meno disponibile a mantenere un legame d’amicizia stretto. Cirilli ha fornito un esempio, descrivendo la reazione di Brignano quando cercava di contattarlo: “Lo direi anche davanti a lui, gli voglio molto bene, siamo come fratelli… Ma tu lo chiami e ‘Ciao, come stai’ e lui risponde ‘Scusa, sto facendo un rogito, ciao’”. Nonostante queste dichiarazioni provocatorie, Enrico Brignano non ha ancora risposto pubblicamente alle affermazioni del suo vecchio amico. Resta da vedere se deciderà di affrontare direttamente la questione o se sceglierà il silenzio come risposta. L’epilogo di questa vicenda rimane aperto, suscitando l’interesse dei fan e degli appassionati di spettacolo.