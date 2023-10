Gianbruno nella bufera per i fuori onda mandati da Striscia e oggi non si presenta a condurre il suo programma

0 SHARES Condividi Tweet

I fan affezionati al programma “Diario Del Giorno” condotto da Andrea Giambruno si sono ritrovati oggi di fronte a una sorpresa inaspettata quando hanno sintonizzato Rete 4. Al posto di Giambruno, è stata chiamata a condurre la giornalista Manuela Boselli, senza alcuna spiegazione immediata sulla ragione del cambio di conduzione.

Le voci su un possibile collegamento

La domanda che è emersa spontaneamente tra il pubblico è se l’assenza di Andrea Giambruno dalla conduzione di “Diario Del Giorno” sia collegata ai fuori onda mostrati ieri sera da “Striscia la Notizia“. Tuttavia, né i social media di Mediaset né il sito del gruppo di Cologno Monzese hanno fornito alcuna spiegazione ufficiale in merito. Ciò ha portato a speculazioni e domande tra i telespettatori.

Le informazioni fornite da Giuseppe Candela su Twitter

La situazione è stata chiarita da Giuseppe Candela su Twitter, che ha rivelato che Andrea Giambruno non era presente alla conduzione di “Diario Del Giorno” a causa di impegni programmati altrove. Candela ha spiegato che, secondo la stampa locale, Giambruno si trovava a Pavia per moderare un evento intitolato “Stati generali sul cammino e il turismo sostenibile,” che includeva un intervento di Daniela Santanché. Pertanto, sembra che l’assenza di Giambruno sia stata dovuta a impegni lavorativi legittimi, e non a eventi o controversie legate ai fuori onda mostrati precedentemente da “Striscia la Notizia.” Candela ha scritto così: “A sorpresa Andrea Giambruno non è alla conduzione di Diario Del giorno. Al suo posto oggi la giornalista Manuela Boselli. […] Apprendo che Giambruno, stando alla stampa locale, sarebbe a Pavia a moderare un evento dal titolo “Stati generali sul cammino e il turismo sostenibile“. Con tanto di intervento di Daniela Santanché. Se è un caso, allora questa è sfiga”.

Questa spiegazione offre chiarezza sulla situazione, smentendo le speculazioni e dimostrando che l’assenza di Giambruno era dovuta a impegni professionali esterni al programma televisivo.