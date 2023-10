Nathan Falco si è trasferito in Svizzera per frequentare il collegio, la Gregoraci in lacrime, la retta è di 100mila euro

0 SHARES Condividi Tweet

Nathan Falco Briatore, il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, tredicenne, si appresta a intraprendere un nuovo capitolo della sua vita: il college in Svizzera. Come annunciato in precedenza dal padre Flavio, Nathan si trasferirà in un collegio svizzero una volta compiuti i 14 anni. Questo importante passo rappresenta un’opportunità di crescita e formazione per il giovane Briatore, che ha ricevuto il sostegno e l’incoraggiamento del padre.

Il prestigioso Collegio “Le Rosey”

Il collegio scelto per Nathan non è una scuola comune, ma il rinomato “Le Rosey,” noto anche come “La scuola dei Re.” Questo istituto svizzero è uno dei più antichi e prestigiosi del paese, fondato nel 1880 a Rolle. Nel corso degli anni, è stato frequentato da diverse figure di spicco, tra cui l’ex Scià dell’Iran, il principe Ranieri di Monaco e il re Farouk d’Egitto, così come celebrità come Elizabeth Taylor e John Lennon, che hanno scelto di mandare i loro figli a studiare lì.

Il costo elevato del Collegio

Ciò che rende “Le Rosey” ancora più esclusivo è il suo costo annuale, che raggiunge i 110.000 franchi svizzeri, equivalenti a circa 116.000 euro. Questa retta è tra le più elevate al mondo, rendendo “Le Rosey” uno dei collegi più costosi e prestigiosi in circolazione. Il sito del collegio offre informazioni dettagliate sulla struttura e sul programma, ma non menziona esplicitamente il costo elevato.

Elisabetta Gregoraci ha accompagnato suo figlio Nathan nella visita al collegio. Su Instagram, ha condiviso momenti del loro viaggio in jet privato verso Ginevra e ha mostrato immagini di Nathan mentre esplorava il giardino di Le Rosey. Tuttavia, per la Gregoraci, che è molto legata a suo figlio, questa giornata non è stata facile. Le emozioni si sono rivelate abbastanza intense per la madre, che ha condiviso un messaggio emotivo su Instagram, esprimendo il suo sostegno e la sua preoccupazione per il futuro di Nathan. La Gregoraci ha ammesso di sentirsi spaesata e fragile davanti ai cambiamenti imminenti nella vita del figlio.

Per quanto riguarda il futuro di Nathan Falco Briatore, il collegio offre un programma completo che comprende lo studio di lingue come l’inglese e il francese, oltre a una terza lingua tra le 20 opzioni disponibili. Gli studenti partecipano a una varietà di attività, tra cui sport, arte e musica. La giornata inizia presto, alle 7 del mattino, con lezioni e attività fino alle 12:30, seguite da una pausa per la cioccolata calda. La scuola promuove la socialità attraverso attività pomeridiane condivise e incontri regolari. L’etichetta e il rispetto delle tradizioni sono elementi importanti, come dimostrato dall’abbigliamento formale richiesto per la cena e dalle regole di comportamento a tavola.

Inoltre, il collegio offre numerose opportunità per lo sviluppo individuale, tra cui campi sportivi, orchestre, cori e viaggi in tutta Europa. Una parte dell’anno scolastico è dedicata allo sci, quando studenti e personale si trasferiscono nel campus di Gstaad per praticare sport invernali.

Elisabetta Gregoraci è visibilmente preoccupata per il futuro di Nathan, ma ha dichiarato che sarà al suo fianco indipendentemente dalla sua decisione riguardo al trasferimento al collegio svizzero. La madre affettuosa si è aperta sui social media, condividendo le sue emozioni e mostrando la sua vulnerabilità, dimostrando che sarà sempre presente per suo figlio, indipendentemente dalle sfide che il futuro potrebbe portare.