Gf, Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, ironia tagliente su Andrea Giambruno, la presa in giro fa esplodere il web

La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 19 ottobre, è iniziata con una battuta tagliente da parte del conduttore Alfonso Signorini, che ha lasciato lo studio e gli spettatori senza parole fin dall’inizio. Questa insolita dinamica ha una storia che affonda le radici in un fuori onda di Striscia La Notizia, in cui Andrea Giambruno, conduttore del TG4 – Diario del giorno, aveva sorprendentemente elogiato la sua collega per il suo abito blu estoril. In un colpo di scena, Signorini ha ripetuto questa stessa esclamazione stasera durante la trasmissione, ma questa volta rivolta alla sua opinionista vestita di blu. La battuta è stata interpretata da molti come una frecciatina ironica al giornalista, che aveva precedentemente scherzato anche sulla calvizie, sottolineando che all’interno della casa erano presenti solo “pelati”. La domanda che sorge spontanea è se questa fosse una vendetta da parte di Signorini.

Il battibecco tra Alfonso Signorini e l’ppinionista

È degno di nota che Cesara Buonamici, l’opinionista in questione, dopo una risata, ha partecipato al gioco, rispondendo a Signorini nello stesso modo in cui la collega di Andrea Giambruno aveva fatto durante il famoso fuori onda di Striscia La Notizia. “No, è blu Cina…” è stata la sua risposta, e i due non hanno potuto fare a meno di ridere. Questo momento di spensieratezza è stato molto apprezzato dai numerosi spettatori a casa, che hanno condiviso il loro divertimento sui social media. Dopo questo simpatico scambio, Signorini ha continuato la diretta, passando immediatamente a discutere del ritiro di Heidi Baci con gli inquilini della casa più osservata d’Italia.

Nuovi problemi per Andrea Giambruno

Tuttavia, i problemi di Andrea Giambruno non si limitano a questo confronto scherzoso tra Alfonso Signorini e Cesara Buonamici durante il Grande Fratello. Prima della messa in onda del reality, il programma satirico Striscia La Notizia, ideato da Antonio Ricci, ha mandato in onda un altro fuori onda scioccante in cui il compagno di Giorgia Meloni è stato colto a fare battute decisamente provocanti con le sue colleghe nel backstage del TG4 – Diario del giorno. Questa volta, il giornalista potrebbe affrontare seri rischi riguardo alla sua posizione professionale, e ci si chiede come abbia reagito la sua compagna, la Premier italiana.