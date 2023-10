Andrea Giambruno sotto i riflettori a causa dei fuori onda di Striscia e lui si sfoga: “Sono terrorizzato”

0 SHARES Condividi Tweet

Il giornalista Andrea Giambruno è diventato il centro dell’attenzione mediatica a causa di due fuori onda svelati da Striscia La Notizia, noto programma satirico ideato da Antonio Ricci. Questi episodi hanno scatenato un dibattito acceso riguardo alla sua condotta e al possibile impatto sul suo lavoro e la sua reputazione.

Nel primo episodio, Andrea Giambruno è stato filmato mentre scherzava con la collega Viviana Guglielmi durante la trasmissione “Diario del Giorno“. Le battute leggere tra i due sembravano innocenti, ma l’attenzione mediatica si è concentrata sulla possibile inappropriata leggerezza in uno spazio televisivo serio.

Sfogo di Giambruno durante un evento a Pavia: “Sono Terrorizzato”

La situazione si è ulteriormente intensificata quando Andrea Giambruno ha partecipato a un evento a Pavia intitolato “Stati generali sul cammino e il turismo sostenibile”. Durante l’evento, Giambruno si è sfogato in modo pubblico e ha rivelato di essere “terrorizzato” dalle conseguenze dei suoi commenti. Ha evidenziato che ogni sua affermazione, anche la più innocua, viene distorta e strumentalizzata dai media, creando un ambiente di costante incertezza e pressione sulla sua vita professionale.

La reazione di Giorgia Meloni e il sostegno alla famiglia

A proposito della compagna di Andrea Giambruno, Giorgia Meloni, lui ha detto così: “Giorgia è troppo intelligente. Sa bene che tutto questo è un segnale di debolezza della stampa. Solo pensare che se vado in onda sui migranti io mi consulti con lei prima per sapere che cosa ne pensa… Via, è in mala fede chi dice queste cose. La mia routine quotidiana? Mi sveglio presto, porto a scuola Ginevra, poi faccio un’ora di ginnastica cardio e vado in riunione al Palatino, dove lavoro tutto il giorno. Con Gigì che esce da scuola facciamo i salti mortali, con babysitter, mamme di amichette”.