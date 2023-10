Grande Fratello, Heidi scrive una lettera e snobba Varrese, Signorini lo provoca e lui reagisce

0 SHARES Condividi Tweet

Nella prima parte della puntata del Grande Fratello di ieri, giovedì 19 ottobre, l’attenzione è stata centrata sul sorprendente ritiro di Heidi Baci, avvenuto lo scorso lunedì dopo un incontro con suo padre. Alfonso Signorini ha chiesto a tutti i coinquilini della casa più osservata dagli italiani di esprimere le proprie opinioni in merito a questa inaspettata decisione. Massimiliano Varrese, che aveva avuto un ruolo nella scelta di Heidi di lasciare la Casa, ha avuto l’opportunità di incontrare la madre dopo giorni turbolenti. Successivamente, il conduttore del reality ha riunito tutti i concorrenti nel salotto per condividere con loro una lettera scritta da Heidi per spiegare il suo ritiro.

Heidi Baci spiega le ragioni del ritiro

Nella lettera, Heidi ha dichiarato di aver mostrato segni di incertezza durante il suo tempo nella Casa, aggiungendo di essere stata scossa e dubbiosa. Ha anche menzionato il malessere dei suoi genitori dovuto agli eventi degli ultimi giorni. Non ha potuto, tuttavia, fornire ulteriori dettagli sui motivi che l’hanno portata a prendere questa decisione e ha sottolineato che la situazione rimane estremamente tesa.

Heidi ha anche espresso comprensione per il gesto di suo padre, sebbene sia dispiaciuta per non essere riuscita a salutare gli altri coinquilini. Tuttavia, ha concluso la lettera salutando calorosamente Vittorio e Letizia, ma ha sorprendentemente snobbato Massimiliano Varrese, suscitando domande tra i presenti.

Massimiliano Varrese risponde all’omissione di Heidi

Signorini ha chiesto a Massimiliano il motivo per cui pensa che Heidi non lo abbia nominato né salutato nella sua lettera. L’attore è sembrato scosso ma ha sostenuto che, al momento, sia giusto che Heidi agisca in questo modo, indicando sè stesso come un argomento delicato e scomodo. Signorini ha notato l’uso frequente di “in questo momento” nelle sue risposte e ha indagato ulteriormente sui suoi sentimenti. Massimiliano ha riconosciuto di provare ancora qualcosa di significativo per Heidi ma ha anche dichiarato di rispettare la sua volontà. Rimane l’interrogativo se Heidi si presenterà in studio in futuro per chiarire definitivamente questa complessa situazione.