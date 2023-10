“Ballando con le Stelle”, Teo Mammuccari a veleno contro la Lambertucci, le sue parole sono di fuoco

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, giovedì 19 ottobre si è tenuta la conferenza stampa per l’attesissima nuova edizione di “Ballando con le Stelle”. La longeva trasmissione televisiva, giunta alla sua 18ª edizione, è ancora una volta condotta dalla carismatica Milly Carlucci, affiancata dal talentuoso musicista Paolo Belli. Tuttavia, uno dei momenti più intriganti della conferenza è stato l’annuncio di un misterioso libro segreto custodito da Milly, in cui annota i nomi delle persone che potrebbero far parte del cast nelle edizioni future. Questo libro segreto è il punto di partenza per le telefonate e le negoziazioni con i potenziali concorrenti.

Wanda Nara, da Ballerina per una Notte a concorrente ufficiale

Una delle novità più attese dell’edizione attuale è la partecipazione di Wanda Nara. Dopo essere stata corteggiata per diversi anni, la famosa argentina ha finalmente accettato l’invito a partecipare come concorrente. Prima di questo, aveva partecipato alla versione sudamericana del programma e era apparsa in Italia come “ballerina per una notte”. La sua decisione di partecipare è stata accolta con grande entusiasmo, e Wanda Nara ha firmato un contratto in bianco per unirsi agli altri talenti in questa edizione. La sua partecipazione è tra le più attese e promette di aggiungere fascino ed emozioni al programma.

Teo Mammucari e le parole contro Rosanna Lambertucci

Un altro elemento di interesse è Teo Mammucari, noto per la sua personalità esplosiva. In anticipo alla diretta, Mammucari ha fatto delle previsioni audaci, dichiarando che sarà il vincitore dell’edizione. Inoltre, ha suggerito che nella prima puntata dovrebbe essere eliminata una delle concorrenti, la Lambertucci: “Sarò il vincitore. Alla prima puntata, deve uscire la Lambertucci!”. La sua presenza nel cast promette di aggiungere un tocco di imprevedibilità e intrattenimento allo spettacolo, come già dimostrato quando è stato coinvolto in una polemica per aver fatto un video su un monopattino elettrico senza manubrio.

L’edizione attuale di “Ballando con le Stelle” promette sorprese e momenti emozionanti. Milly Carlucci si conferma una padrona di casa eccezionale e il suo libro segreto aggiunge un tocco di mistero all’intera trasmissione. La partecipazione di Wanda Nara e le previsioni audaci di Teo Mammucari fanno sì che questa edizione sia attesa con grande interesse e anticipazione da parte del pubblico. La capacità di Milly Carlucci di coinvolgere il pubblico è una testimonianza del suo straordinario.