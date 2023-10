Pomeriggio 5, Myrta Merlino sbotta in diretta: “Non è vero ciò che dicono sul mio conto”

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la puntata di ieri di “Pomeriggio Cinque” su Canale 5, Myrta Merlino ha svelato di essere stata vittima di una truffa online. In un momento dedicato alla discussione sulle truffe di vario genere, la Merlino ha condiviso la sua sorprendente esperienza, mettendo in luce i pericoli che possono derivare dalla condivisione di informazioni personali online.

Una truffa bizzarra e sensazionalistica

La Merlino ha rivelato che la truffa di cui è stata vittima includeva notizie completamente false e sensazionalistiche diffuse su di lei attraverso la rete. Incredibilmente, queste notizie fasulle includevano persino la falsa notizia del suo arresto. Gli autori di questa truffa cercavano di attirare l’attenzione degli utenti online con titoli accattivanti, per poi indirizzarli verso siti web pericolosi, spesso collegati alle criptovalute. L’esperienza della Merlino è un esempio eloquente di come la curiosità umana possa essere sfruttata dai truffatori per condurre le persone verso pericoli online.

Un appello alla cautela online

Myrta Merlino ha voluto mettere in guardia il pubblico durante la trasmissione, sottolineando che qualsiasi notizia strana o sensazionalistica riguardante lei online è completamente falsa. Ha invitato gli spettatori a non cadere nelle trappole delle truffe online e a non cliccare su tali notizie per evitare di finire vittime di raggiri simili. La Merlino ha anche evidenziato la difficoltà nel rintracciare i truffatori, poiché spesso operano attraverso società estere, rendendo il loro comportamento ancora più pericoloso.

Le truffe online sono sempre più sofisticate e possono colpire chiunque. La testimonianza della Merlino serve come avvertimento per tutti coloro che navigano nel mondo virtuale, evidenziando l’importanza di essere vigili, informati e cauti quando si tratta di notizie online.