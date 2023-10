Pomeriggio Cinque, fuori Myrta Merlino, al suo posto il nome in pole position è quello di Federica Panicucci

0 SHARES Condividi Tweet

Aumentano le voci su un possibile cambio alla conduzione di “Pomeriggio Cinque,” uno dei programmi pomeridiani di punta di Mediaset. Le voci riguardo a un‘uscita imminente di Myrta Merlino, la conduttrice attuale del programma, si sono intensificate nelle ultime settimane. Secondo il settimanale Oggi, questo cambiamento potrebbe concretizzarsi già a partire da settembre, e Mediaset potrebbe puntare su un nuovo progetto politico su Rete 4 per Merlino. Nel frattempo, sembra che l’opzione di inserire un volto noto come Federica Panicucci o Simona Branchetti alla conduzione del programma pomeridiano sia al vaglio della rete.

Tensioni dietro le quinte

Le voci sul futuro di Myrta Merlino a “Pomeriggio Cinque” sono state alimentate dai recenti alti e bassi degli ascolti. La conduttrice potrebbe essere destinata a un nuovo percorso televisivo su Rete 4, e questo avrebbe portato a una riflessione sulla conduzione del programma pomeridiano. Nel contesto delle incertezze, è emerso che il regista di lunga data Ermanno Corbella è stato rimosso dalla produzione dopo la prima puntata. Tuttavia, i motivi di questa decisione non sono stati completamente chiariti. Inoltre, ci sono state segnalazioni di tensioni tra la Merlino e alcuni autori dello show.

La visione di Myrta Merlino sulla conduzione del programma

Nonostante le voci di un possibile cambio alla conduzione, Myrta Merlino sembra mantenere una prospettiva positiva sulla sua esperienza televisiva. In un’intervista al Giornale D’Italia, ha dichiarato di non essere particolarmente interessata agli ascolti e ha enfatizzato l’importanza di creare un programma che piaccia sia al pubblico che alla rete. Ha sottolineato che l’obiettivo è investire in un’informazione attenta e rigorosa, ma allo stesso tempo popolare. La Merlino ha anche condiviso un retroscena interessante sulla sua relazione con un altro noto conduttore televisivo, Alberto Matano, evidenziando il loro rapporto amichevole e il rispetto reciproco.