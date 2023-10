Simona Branchetti sbotta: “Non mi mettete in mezzo nella storia di Andrea Giambruno”

0 SHARES Condividi Tweet

In una recente intervista a Repubblica, Simona Branchetti, volto noto del Tg5 e di Morning News, ha gettato nuova luce sui retroscena privati della tumultuosa vicenda che coinvolge Andrea Giambruno. L’intervista è giunta poco dopo i fuori onda scandalosi diffusi da Striscia la Notizia, che hanno catapultato il giornalista in una tempesta mediatica. Non solo, venerdì 20 ottobre, la premier Giorgia Meloni ha annunciato la fine della loro relazione, aggiungendo un altro capitolo a questa intricata vicenda.

Branchetti dissipa le voci su una relazione con Giambruno e smentisce i pettegolezzi

Simona Branchetti, una figura amica di lunga data di Andrea Giambruno, ha scelto di affrontare le voci che circolavano riguardo a un suo coinvolgimento nella relazione tra il giornalista e la premier Meloni. Ha smentito categoricamente questi pettegolezzi, sottolineando il suo coinvolgimento sentimentale con un altro uomo: “Da giugno ho un compagno a cui tengo molto e non mi va di finire nel calderone di una vicenda così strumentale e aggressiva nei confronti di un collega che avrà pure toni e modi discutibili, però lo conosciamo: è uno che gioca in modo anche pesante con tutte“. Inoltre, ha espresso chiaramente il desiderio di non essere coinvolta in questa controversia, che lei ritiene estranea alla sua vita: “Due colleghi non possono neanche andare a mangiare una pizza insieme che subito si monta un caso. Giambruno e io siamo amici da dieci anni“.

Branchetti sui fuori onda di Giambruno e le circostanze della rottura con la Meloni

Durante l’intervista, la Branchetti ha discusso dei recenti fuori onda pubblicati da Striscia la Notizia, nei quali Andrea Giambruno faceva commenti sul suo aspetto fisico e faceva affermazioni controverse su una collega. La giornalista ha dipinto un ritratto più sfumato di Giambruno, definendolo un “burlone” con uno stile scherzoso ed espressivo. Tuttavia, ha anche condannato le parole volgari pronunciate, sottolineando che risultavano inappropriate e offensive.

Quando è stata interrogata sul motivo che potrebbe aver spinto la premier Meloni a interrompere la loro relazione, la Branchetti ha dovuto limitarsi a fare delle ipotesi, dato che non era al corrente dei dettagli della situazione. Ha suggerito che la decisione potesse derivare da pressioni esterne o da preoccupazioni riguardo alla loro vita privata.

Inoltre, la Branchetti ha evidenziato che pubblicamente Giambruno e Meloni avevano sempre mostrato rispetto reciproco e affetto, ribadendo che la premier aveva sempre lodato le qualità di padre di Andrea Giambruno. L’intervista ha fornito un’ulteriore dimensione alla complessa vicenda, aggiungendo nuovi elementi alla narrazione in corso. La pubblicazione dei fuori onda e la fine della relazione tra Giambruno e Meloni continuano a suscitare curiosità ed attenzione.